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Праздник 13 августа: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

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Суббота 13 августа 2022 06:02
Праздник 13 августа: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

13 августа церковный праздник в честь святого Евдокима Каппадокиянина.

Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины - читайте в материале Styler.

Святой является покровителем, молитвенником перед Богом семейного очага. За время своей жизни дал обед целомудрия и безбрачия, заботился о сиротах, вдовах, защищал обиженных, при этом справедливо судил людей. По легенде, в его 33 года Господь призвал Евдокима к себе. Тот решил умереть в одиночестве, а позже у его гроба стали совершаться чудесные исцеления.

Эту дату в народе называли Евдокимово заговенье. Уже созревала репа. Из нее пекли пироги, делали квас и варили кашу. Репу обычно ели в вареном, пареном и даже печеном виде. Еще до этой даты созревали "главные" овощи: огурцы, помидоры, кабачки. Наши предки считали, что 14 августа надо обязательно идти работать на поле.

Приметы на 13 августа

  • Лес покрыт туманом – пора идти за грибами.

  • Пчелы с утра в поле улетели – к хорошей погоде.

  • Ветреный день сулит снежную зиму.

  • Утренний туман быстро рассеивается – к ясной и сухой погоде.

Что нельзя делать в этот день

  • Сегодня не стоит делать важные покупки, лучше отложить этот процесс на более удачный день.
  • В этот день не стоит ссориться в доме, ехать в путешествие или командировку.
  • Также нельзя выбрасывать остатки со стола.

У кого именины в этот день

13 августа, День Ангела празднуют Антон, Геласий, Георгий, Евдоким, Иван, Иосиф, Иулитта (Улита), Степан, Тимон.

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