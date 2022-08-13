Праздник 13 августа: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами
13 августа церковный праздник в честь святого Евдокима Каппадокиянина.
Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины - читайте в материале Styler.
Святой является покровителем, молитвенником перед Богом семейного очага. За время своей жизни дал обед целомудрия и безбрачия, заботился о сиротах, вдовах, защищал обиженных, при этом справедливо судил людей. По легенде, в его 33 года Господь призвал Евдокима к себе. Тот решил умереть в одиночестве, а позже у его гроба стали совершаться чудесные исцеления.
Эту дату в народе называли Евдокимово заговенье. Уже созревала репа. Из нее пекли пироги, делали квас и варили кашу. Репу обычно ели в вареном, пареном и даже печеном виде. Еще до этой даты созревали "главные" овощи: огурцы, помидоры, кабачки. Наши предки считали, что 14 августа надо обязательно идти работать на поле.
Приметы на 13 августа
- Лес покрыт туманом – пора идти за грибами.
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Пчелы с утра в поле улетели – к хорошей погоде.
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Ветреный день сулит снежную зиму.
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Утренний туман быстро рассеивается – к ясной и сухой погоде.
Что нельзя делать в этот день
- Сегодня не стоит делать важные покупки, лучше отложить этот процесс на более удачный день.
- В этот день не стоит ссориться в доме, ехать в путешествие или командировку.
- Также нельзя выбрасывать остатки со стола.
У кого именины в этот день
13 августа, День Ангела празднуют Антон, Геласий, Георгий, Евдоким, Иван, Иосиф, Иулитта (Улита), Степан, Тимон.
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