Свято 13 серпня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами
13 серпня церковне свято на честь святого Євдокима Каппадокіянина.
Що можна робити, а що ні, чим день особливий і у кого іменини - читайте у матеріалі Styler.
Святий є покровителем, молитовником перед Богом сімейного вогнища. За час свого життя дав обід цнотливості і безшлюбності, дбав про сиріт, вдів, захищав скривджених, при цьому справедливо судив людей. За легендою, в його 33 роки Господь закликав Євдокима до себе. Той вирішив померти на самоті, а пізніше у його труни стали відбуватися чудесні зцілення.
Цю дату в народі називали Євдокимове заговіння. Вже дозрівала ріпа. З неї пекли пироги, робили квас і варили кашу. Ріпу зазвичай їли у вареному, пареному і навіть печеному вигляді. Ще до цієї дати дозрівали "головні" овочі: огірки, помідори, кабачки. Наші предки вважали, що 14 серпня треба обов'язково йти працювати на поле.
Прикмети на 13 серпня
- Ліс покритий туманом - пора йти по гриби.
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Бджоли з ранку в поле полетіли – до гарної погоди.
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Вітряний день обіцяє сніжну зиму.
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Ранковий туман швидко розсіюється - до ясної та сухої погоди.
Що не можна робити в цей день
- Сьогодні не варто робити важливі покупки, краще відкласти цей процес на більш вдалий день.
- У цей день не варто сваритися вдома, їхати в подорож або відрядження.
- Також не можна викидати залишки зі столу.
У кого іменини в цей день
13 серпня, День Ангела святкують Антон, Геласій, Георгій, Євдоким, Іван, Йосип, Іулітта (Уліта), Степан, Тімон.
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