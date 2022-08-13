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Свято 13 серпня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами

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Субота 13 серпня 2022 06:02
Свято 13 серпня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

13 серпня церковне свято на честь святого Євдокима Каппадокіянина.

Що можна робити, а що ні, чим день особливий і у кого іменини - читайте у матеріалі Styler.

Святий є покровителем, молитовником перед Богом сімейного вогнища. За час свого життя дав обід цнотливості і безшлюбності, дбав про сиріт, вдів, захищав скривджених, при цьому справедливо судив людей. За легендою, в його 33 роки Господь закликав Євдокима до себе. Той вирішив померти на самоті, а пізніше у його труни стали відбуватися чудесні зцілення.

Цю дату в народі називали Євдокимове заговіння. Вже дозрівала ріпа. З неї пекли пироги, робили квас і варили кашу. Ріпу зазвичай їли у вареному, пареному і навіть печеному вигляді. Ще до цієї дати дозрівали "головні" овочі: огірки, помідори, кабачки. Наші предки вважали, що 14 серпня треба обов'язково йти працювати на поле.

Прикмети на 13 серпня

  • Ліс покритий туманом - пора йти по гриби.

  • Бджоли з ранку в поле полетіли – до гарної погоди.

  • Вітряний день обіцяє сніжну зиму.

  • Ранковий туман швидко розсіюється - до ясної та сухої погоди.

Що не можна робити в цей день

  • Сьогодні не варто робити важливі покупки, краще відкласти цей процес на більш вдалий день.
  • У цей день не варто сваритися вдома, їхати в подорож або відрядження.
  • Також не можна викидати залишки зі столу.

У кого іменини в цей день

13 серпня, День Ангела святкують Антон, Геласій, Георгій, Євдоким, Іван, Йосип, Іулітта (Уліта), Степан, Тімон.

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