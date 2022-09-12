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Праздник 12 сентября: что запрещено делать, а что надо сделать обязательно

Фото: какой праздник 12 сентября (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

12 сентября 2022 года в церкви чтят память трех Александров: святителя Александра, патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского. В народе этот день называют Александр Сытник, Александров день.

Что можно и нельзя делать в этот день, читайте в материале Styler.

Традиции этого дня

Наши предки в этот день почитали ячмень. Несколько колосьев заговаривали на будущий урожай и клали под подушку.

Когда-то молодежь собиралась вечером на посиделки с песнями и забавами. Семейные пары в эту дату молились святому Александру о пополнении в семье.

Принято также было работать в поле и огороде, верили, что урожай в будущем году будет большим.

Чтобы в доме была удача и богатство, обязательно стоит приготовить 12 сентября хлеб из нового урожая.

Что нельзя делать 12 сентября

  • Ревновать друг друга, иначе пара будет несчастливой.
  • Сплетничать и обсуждать человека за спиной.
  • Сушить на улице подушки и постельное белье, иначе будут сниться кошмары.
  • Мыть голову, иначе рано облысеете.
  • Играть в азартные игры, иначе весь год будешь в проигрыше.
  • С первым гостем в доме здороваться нельзя - к неудаче.
  • Плакать в этот день нельзя - до конфликтов с домочадцами.
  • Рассыпать соль запрещено - к супружеской измене.
  • Ставить забор - к ворам.
  • Мелкие деньги до полудня считать - к бедности.
  • Мстить или совершать плохие поступки - это обязательно вернутся бумерангом.

Приметы погоды 12 сентября

  • Птицы очень высоко летают - к теплой и сухой осени.
  • Много рябины - к частым дождям.
  • Теплый вечер и звездная ночь обещают хороший урожай в следующем году.
  • Пчелы начали запечатывать улей - к ранней зиме.
  • Звездопад 12 сентября обещает неурожай в следующем году.

У кого сегодня день ангела

12 сентября, день ангела празднуют Александр, Арсений, Афанасий, Виктория, Гавриил, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Павел, Савва, Федор и Яков.

Читайте также, сколько выходных и праздничных дней будет в октябре 2022.

Также мы писали, какой будет погода в Украине зимой 2022.

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