Праздник 12 сентября: что запрещено делать, а что надо сделать обязательно

12 сентября 2022 года в церкви чтят память трех Александров: святителя Александра, патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского. В народе этот день называют Александр Сытник, Александров день.
Что можно и нельзя делать в этот день, читайте в материале Styler.
Наши предки в этот день почитали ячмень. Несколько колосьев заговаривали на будущий урожай и клали под подушку.
Когда-то молодежь собиралась вечером на посиделки с песнями и забавами. Семейные пары в эту дату молились святому Александру о пополнении в семье.
Принято также было работать в поле и огороде, верили, что урожай в будущем году будет большим.
Чтобы в доме была удача и богатство, обязательно стоит приготовить 12 сентября хлеб из нового урожая.
12 сентября, день ангела празднуют Александр, Арсений, Афанасий, Виктория, Гавриил, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Павел, Савва, Федор и Яков.
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