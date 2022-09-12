Свято 12 вересня: що заборонено робити, а що треба зробити обов'язково

12 вересня 2022 року в церкві вшановують пам'ять трьох Олександрів: святителя Олександра, Патріарха Константинопольського, преподобного Олександра Свірського і великого князя Олександра Невського. В народі цей день називають Олександр Ситник, Олександрів день.
Що можна і не можна робити в цей день, читайте в матеріалі Styler.
Наші предки в цей день шанували ячмінь. Кілька колосків заговорювали на майбутній урожай і клали під подушку.
Колись молодь збиралася ввечері на посиденьки з піснями і забавами. Сімейні пари в цю дату молилися святому Олександру про поповнення в родині.
Прийнято також було працювати в полі і городі, вірили, що урожай в майбутньому році буде великим.
Щоб в будинку була удача та багатство, обов'язково варто приготувати 12 вересня хліб з нового врожаю.
12 вересня, день ангела святкують Олександр, Арсеній, Опанас, Вікторія, Гаврило, Григорій, Данило, Денис, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Павло, Сава, Федір та Яків.
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