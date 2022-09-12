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Свято 12 вересня: що заборонено робити, а що треба зробити обов'язково

Фото: Яке свято 12 вересня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

12 вересня 2022 року в церкві вшановують пам'ять трьох Олександрів: святителя Олександра, Патріарха Константинопольського, преподобного Олександра Свірського і великого князя Олександра Невського. В народі цей день називають Олександр Ситник, Олександрів день.

Що можна і не можна робити в цей день, читайте в матеріалі Styler.

Традиції цього дня

Наші предки в цей день шанували ячмінь. Кілька колосків заговорювали на майбутній урожай і клали під подушку.

Колись молодь збиралася ввечері на посиденьки з піснями і забавами. Сімейні пари в цю дату молилися святому Олександру про поповнення в родині.

Прийнято також було працювати в полі і городі, вірили, що урожай в майбутньому році буде великим.

Щоб в будинку була удача та багатство, обов'язково варто приготувати 12 вересня хліб з нового врожаю.

Що не можна робити 12 вересня

  • Ревнувати один одного, інакше пара буде нещасливою.
  • Пліткувати і обговорювати людину за спиною.
  • Сушити на вулиці подушки і постільну білизну, інакше будуть снитися кошмари.
  • Мити голову, інакше рано облисієте.
  • Грати в азартні ігри, інакше весь рік будеш в програші.
  • З першим гостем в будинку вітатися не можна - до невдачі.
  • Плакати в цей день не можна - до конфліктів з домочадцями.
  • Розсипати сіль заборонено - до подружньої зради.
  • Ставити паркан - до злодіїв.
  • Дрібні гроші до полудня рахувати - до бідності.
  • Мститися чи робити погані вчинки - це обов’язково повернуться бумерангом.

Прикмети погоди 12 вересня

  • Птахи дуже високо літають - до теплої і сухої осені.
  • Багато горобини - до частих дощів.
  • Теплий вечір і зоряна ніч обіцяють хороший урожай в наступному році.
  • Бджоли почали запечатувати вулик - до ранньої зими.
  • Зорепад 12 вересня обіцяє неврожай в наступному році.

У кого сьогодні день ангела

12 вересня, день ангела святкують Олександр, Арсеній, Опанас, Вікторія, Гаврило, Григорій, Данило, Денис, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Павло, Сава, Федір та Яків.

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