Свято 12 вересня: що заборонено робити, а що треба зробити обов'язково

Традиції цього дня

Наші предки в цей день шанували ячмінь. Кілька колосків заговорювали на майбутній урожай і клали під подушку.

Колись молодь збиралася ввечері на посиденьки з піснями і забавами. Сімейні пари в цю дату молилися святому Олександру про поповнення в родині.

Прийнято також було працювати в полі і городі, вірили, що урожай в майбутньому році буде великим.

Щоб в будинку була удача та багатство, обов'язково варто приготувати 12 вересня хліб з нового врожаю.

Що не можна робити 12 вересня

Ревнувати один одного, інакше пара буде нещасливою.

Пліткувати і обговорювати людину за спиною.

Сушити на вулиці подушки і постільну білизну, інакше будуть снитися кошмари.

Мити голову, інакше рано облисієте.

Грати в азартні ігри, інакше весь рік будеш в програші.

З першим гостем в будинку вітатися не можна - до невдачі.

Плакати в цей день не можна - до конфліктів з домочадцями.

Розсипати сіль заборонено - до подружньої зради.

Ставити паркан - до злодіїв.

Дрібні гроші до полудня рахувати - до бідності.

Мститися чи робити погані вчинки - це обов’язково повернуться бумерангом.

Прикмети погоди 12 вересня

Птахи дуже високо літають - до теплої і сухої осені.

Багато горобини - до частих дощів.

Теплий вечір і зоряна ніч обіцяють хороший урожай в наступному році.

Бджоли почали запечатувати вулик - до ранньої зими.

Зорепад 12 вересня обіцяє неврожай в наступному році.

У кого сьогодні день ангела

12 вересня, день ангела святкують Олександр, Арсеній, Опанас, Вікторія, Гаврило, Григорій, Данило, Денис, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Павло, Сава, Федір та Яків.