Праздник 12 сентября: что запрещено делать, а что надо сделать обязательно
12 сентября 2022 года в церкви чтят память трех Александров: святителя Александра, патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского. В народе этот день называют Александр Сытник, Александров день.
Что можно и нельзя делать в этот день, читайте в материале Styler.
Традиции этого дня
Наши предки в этот день почитали ячмень. Несколько колосьев заговаривали на будущий урожай и клали под подушку.
Когда-то молодежь собиралась вечером на посиделки с песнями и забавами. Семейные пары в эту дату молились святому Александру о пополнении в семье.
Принято также было работать в поле и огороде, верили, что урожай в будущем году будет большим.
Чтобы в доме была удача и богатство, обязательно стоит приготовить 12 сентября хлеб из нового урожая.
Что нельзя делать 12 сентября
- Ревновать друг друга, иначе пара будет несчастливой.
- Сплетничать и обсуждать человека за спиной.
- Сушить на улице подушки и постельное белье, иначе будут сниться кошмары.
- Мыть голову, иначе рано облысеете.
- Играть в азартные игры, иначе весь год будешь в проигрыше.
- С первым гостем в доме здороваться нельзя - к неудаче.
- Плакать в этот день нельзя - до конфликтов с домочадцами.
- Рассыпать соль запрещено - к супружеской измене.
- Ставить забор - к ворам.
- Мелкие деньги до полудня считать - к бедности.
- Мстить или совершать плохие поступки - это обязательно вернутся бумерангом.
Приметы погоды 12 сентября
- Птицы очень высоко летают - к теплой и сухой осени.
- Много рябины - к частым дождям.
- Теплый вечер и звездная ночь обещают хороший урожай в следующем году.
- Пчелы начали запечатывать улей - к ранней зиме.
- Звездопад 12 сентября обещает неурожай в следующем году.
У кого сегодня день ангела
12 сентября, день ангела празднуют Александр, Арсений, Афанасий, Виктория, Гавриил, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Павел, Савва, Федор и Яков.
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