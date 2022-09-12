Свято 12 вересня: що заборонено робити, а що треба зробити обов'язково
12 вересня 2022 року в церкві вшановують пам'ять трьох Олександрів: святителя Олександра, Патріарха Константинопольського, преподобного Олександра Свірського і великого князя Олександра Невського. В народі цей день називають Олександр Ситник, Олександрів день.
Що можна і не можна робити в цей день, читайте в матеріалі Styler.
Традиції цього дня
Наші предки в цей день шанували ячмінь. Кілька колосків заговорювали на майбутній урожай і клали під подушку.
Колись молодь збиралася ввечері на посиденьки з піснями і забавами. Сімейні пари в цю дату молилися святому Олександру про поповнення в родині.
Прийнято також було працювати в полі і городі, вірили, що урожай в майбутньому році буде великим.
Щоб в будинку була удача та багатство, обов'язково варто приготувати 12 вересня хліб з нового врожаю.
Що не можна робити 12 вересня
- Ревнувати один одного, інакше пара буде нещасливою.
- Пліткувати і обговорювати людину за спиною.
- Сушити на вулиці подушки і постільну білизну, інакше будуть снитися кошмари.
- Мити голову, інакше рано облисієте.
- Грати в азартні ігри, інакше весь рік будеш в програші.
- З першим гостем в будинку вітатися не можна - до невдачі.
- Плакати в цей день не можна - до конфліктів з домочадцями.
- Розсипати сіль заборонено - до подружньої зради.
- Ставити паркан - до злодіїв.
- Дрібні гроші до полудня рахувати - до бідності.
- Мститися чи робити погані вчинки - це обов’язково повернуться бумерангом.
Прикмети погоди 12 вересня
- Птахи дуже високо літають - до теплої і сухої осені.
- Багато горобини - до частих дощів.
- Теплий вечір і зоряна ніч обіцяють хороший урожай в наступному році.
- Бджоли почали запечатувати вулик - до ранньої зими.
- Зорепад 12 вересня обіцяє неврожай в наступному році.
У кого сьогодні день ангела
12 вересня, день ангела святкують Олександр, Арсеній, Опанас, Вікторія, Гаврило, Григорій, Данило, Денис, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Павло, Сава, Федір та Яків.
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