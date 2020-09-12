Праздник 12 сентября: главные запреты и приметы этого дня

12 сентября существует ряд запретов и примет этой даты
Какой сегодня праздник. 12 сентября православные чествуют патриарха святителя Александра. Также в этот день в церковном календаре указан праздник в честь перенесения мощей князя Александра Невского. Святителя Александра в народе называют Сытником, так как заканчивается пост, установленный днем накануне - Усекновение главы Иоанна Предтечи. Наши предки традиционно устраивали 12 сентября обильные застолья, встречали осень сытно, и проводили обряды для богатого урожая в следующем году.
Преподобный Александр Константинопольский был основателем и первым игуменом обители акимитов. Прославился своей борьбой с ересью арианства, а также даром творить чудеса.
На Сытник или Александров день принято было заговаривать оставленные на нивах на корню ячменные стебли и завивать их с льняными и овсяными - таким образом можно было по поверьям призвать хороший урожай и обеспечить сытный год.
Обязательным блюдом на столе считалась ячменная каша на молоке, которую также называли свытной. Кроме того, хозяйки готовили из нового урожая свежий хлеб.
12 сентября предки придерживались особых правил и не нарушали некоторые запреты, чтобы не навлечь на себя хвори и лишения, а также не спугнуть удачу и достаток.
Именины сегодня празднуют: Виктория, Гавриил, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Леонид, Макар, Павел, Яков.
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