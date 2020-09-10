Популярный украинский курорт покидают туристы в бархатный сезон: в чем причина

Появилось видео и фото опустевших пляжей Кирилловки
В Кирилловке опустели пляжи, несмотря на теплую и ясную погоду и комфортную температуру для купания в спокойном море. Популярный курортный поселок, который все лето буквально осаждали туристы, с началом школьной поры в бархатный сезон уже не так многолюден.
Сейчас пустуют пляжи на Федотовой косе, на Пересыпи и на Бирючем острове, однако на центральном пляже до сих пор остаются отдыхающие, хотя их количество едва составит пару десятков. Об этом передает "РИА-Мелитополь".
Отмечается, что на побережье Азовского моря уже нет больших волн - в последние дни установился полный штиль.
Температура воды держится выше 20 градусов, что позволяет буквально целый день не вылезать из моря.
Видео: В Кирилловке в бархатный сезон опустели пляжи
Безветренная погода и отсутствие облаков в небе для оставшихся в Кирилловке на "бабье лето" стали настоящим подарком - теперь почти пустые пляжи и яркое солнце позволяют отдохнуть на курорте в "идеальных" карантинных условиях с подобающей социальной дистанцией.
Также в материале говорится, что прогноз синоптиков сулит отличную погоду в Кирилловке еще минимум неделю.
В Кирилловке опустели пляжи (фото: ria-m.tv)
Напомним, недавно в Кирилловке туристы заметили "морскую свинью" - это животное попало на видео.
Ранее сообщалось, что на популярном украинском курорте новая беда - прибоем выбросило мертвого дельфина на один из пляжей, а экологи связывают повышение смертности дельфинов с утечкой нефти из танкера Delfi.