Свято 12 вересня: головні заборони і прикмети цього дня

Яке сьогодні свято. 12 вересня православні вшановують патріарха святителя Олександра. Також у цей день у церковному календарі вказано свято на честь перенесення мощей князя Олександра Невського. Святителя Олександра в народі називають Ситником, через те, що закінчується піст, встановлений днем напередодні - Усікновення глави Іоанна Предтечі. Наші предки традиційно влаштовували 12 вересня рясні застілля, зустрічали осінь ситно, і проводили обряди для багатого врожаю в наступному році.

Преподобний Олександр Константинопольський був засновником і першим ігуменом обителі акимитів. Прославився своєю боротьбою з єресю аріанства, а також даром творити дива.

На Ситник або Александрів день прийнято було прийнято заговорювати залишені на нивах на корені ячмінні стебла і завивати їх з лляними і вівсяними - таким чином можна було за повір'ями закликати хороший урожай і забезпечити ситний рік.

Обов'язковою стравою на столі вважалася ячмінна каша на молоці, яку також називали свитною. Крім того, господині готували з нового врожаю свіжий хліб.

12 вересня предки дотримувалися особливих правил і не порушували деякі заборони, щоб не накликати на себе хвороби і позбавлення, а також не злякати удачу та достаток.

Сьогодні іменини святкують: Вікторія, Гаврило, Григорій, Данило, Денис, Іван, Леонід, Макар, Павло, Яків.

Головні прикмети цього дня

Багато горобини у лісі – до дощової осені.

Теплий вечір і зоряна ніч – до хорошого врожаю в наступному році.

Павутиння стелиться по рослинах – до тепла.

Бджоли почали вулик запечатувати – до ранньої зими.

Бджоли щільно віском льоток запечатують – до суворої зими.

Квітки польових нагідок розгорнули після 10 ранку свої віночки – до дощу.

Якщо птахи високо в небі кружляють і не відлітають, то осінь буде теплою і сухою.

Зорепад 12 вересня обіцяє неврожай в наступному році.

З першим гостем в будинку вітатися сьогодні не можна – до невдачі.

Що не можна робити в цей день

У цей день не варто грати в азартні ігри, інакше весь рік будеш в програші.

Принести кошеня в будинок – до нещастя.

Не можна мити голову, інакше рано облисієте.

Як ми раніше писали, популярний український курорт залишають туристи в оксамитовий сезон.