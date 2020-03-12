Праздник 12 марта: что нельзя делать сегодня, все приметы

Праздник 12 марта имеет свои приметы, традиции и запреты
Какой сегодня праздник. 12 марта православные христиане отмечают день Прокопа Дорогорушителя. В церковном календаре день посвящен памяти святого Прокопия Декаполита. Что можно, а что нельзя делать, главные приметы 12 марта, именинники этого дня - в материале Styler.
Название "Дорогорушитель" праздник получил из-за того, что в этот период начинают активно таять снежные накатанные дороги. В этот день принято было ходить на охоту и рыбалку.
Михаил, Петр, Прокопий, Тит, Фалалей.
Сегодня надо пойти в церковь, помянуть умерших родственников и посетить их могилы.
12 марта не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу. Однако отправляясь в путь, прислушивайтесь к своим ощущениям. Если на душе легко, то дорога будет приятной. Если чувствуете беспокойство, то случится неприятность.
Напомним, что мы писали о том, какие комнатные растения категорически запрещено держать в детской комнате.