Праздник 12 августа: что нельзя делать, главные приметы

В этот день наши предки усердно трудились и занимались хозяйством
Какой сегодня праздник. 12 августа (30 июля по старому стилю) православная церковь почитает память святых апостолов от семидесяти Силуана и Силоса. Святые Силуан и Силос были учениками и последователями апостола Павла. Их называли апостолами от семидесяти, так как они были в числе семидесяти приближенных к Христу людей.
В народном календаре эта дата получила название день Силуана и Силы, Силин день, день Силы, Силуян. В сознании людей апостол Сила ассоциировался с богатырем. По поверьям, он мог передать свою мощь всему живому, и даже самый слабый в этот день мог ощутить в себе богатырскую силу. Приметы гласили, что именно сейчас нужно много работать, чтобы в другие дни быть здоровым, могучим и активным.
Наши предки верили, что если 12 августа срывать лопухи с трех разных кустов и прикладывать их к ногам, они избавят от боли в этих местах.
Именинники – Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим.
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