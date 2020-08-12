Свято 12 серпня: що не можна робити, головні прикмети

У цей день наші пращури старанно працювали і займалися господарством
Яке сьогодні свято. 12 серпня (30 липня по старому стилю) православна церква вшановує пам'ять святих апостолів від сімдесяти Силуана та Силосу. Святі Силуан і Силос були учнями і послідовниками апостола Павла. Їх називали апостолів від сімдесяти, через те, що вони були в числі сімдесяти наближених до Христа людей.
У народному календарі ця дата отримала назву день Силуана та Сили, Сілін день, день Сили, Силуян. У свідомості людей апостол Сила асоціювався з богатирем. За повір'ями, він міг передати свою міць всьому живому, і навіть найслабший у цей день міг відчути в собі богатирську силу. Прикмети свідчили, що саме зараз потрібно багато працювати, щоб в інші дні бути здоровим, могутнім і активним.
Наші предки вірили, що якщо 12 серпня зривати лопухи з трьох різних кущів і прикладати їх до ніг, вони позбавлять від болю в цих місцях.
Іменинники – Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим.
Як ми раніше повідомляли, у 2021 році українці зможуть отримати затяжні вихідні три рази.