Праздник 12 августа: что нельзя делать, главные приметы

Праздник 12 августа (коллаж РБК-Украина)

В этот день наши предки усердно трудились и занимались хозяйством

Какой сегодня праздник. 12 августа (30 июля по старому стилю) православная церковь почитает память святых апостолов от семидесяти Силуана и Силоса. Святые Силуан и Силос были учениками и последователями апостола Павла. Их называли апостолами от семидесяти, так как они были в числе семидесяти приближенных к Христу людей.

В народном календаре эта дата получила название день Силуана и Силы, Силин день, день Силы, Силуян. В сознании людей апостол Сила ассоциировался с богатырем. По поверьям, он мог передать свою мощь всему живому, и даже самый слабый в этот день мог ощутить в себе богатырскую силу. Приметы гласили, что именно сейчас нужно много работать, чтобы в другие дни быть здоровым, могучим и активным.

Наши предки верили, что если 12 августа срывать лопухи с трех разных кустов и прикладывать их к ногам, они избавят от боли в этих местах.

Именинники – Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим.

Главные приметы этого дня

Если погода ветряная и дождливая, то дожди будут идти ещё долго.

Если на Силу прохладно, то осадков в ближайшее время не будет.

Если душно и насекомые кусаются, то скоро пойдет дождь.

Звезды сильно мерцают перед рассветом – к обильным осадкам.

Много рябины поспело – осень будет ранней и дождливой, а зима – холодной.

Иней на деревьях – к хорошему урожаю озимых.

Если на улице тепло и сухо, то грибов в этом году много будет.

Спелый овес во второй раз зазеленел – осень ненастной будет.

Что нельзя делать в этот день

Рассказывать плохие сны до заката.

Отказывать в помощи нуждающимся.

Переедать.

Делать маникюр и педикюр.

Как мы ранее сообщали, в 2021 году украинцы смогут получить затяжные выходные три раза.