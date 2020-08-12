Свято 12 серпня: що не можна робити, головні прикмети

Свято 12 серпня (колаж РБК-Україна)

У цей день наші пращури старанно працювали і займалися господарством

Яке сьогодні свято. 12 серпня (30 липня по старому стилю) православна церква вшановує пам'ять святих апостолів від сімдесяти Силуана та Силосу. Святі Силуан і Силос були учнями і послідовниками апостола Павла. Їх називали апостолів від сімдесяти, через те, що вони були в числі сімдесяти наближених до Христа людей.

У народному календарі ця дата отримала назву день Силуана та Сили, Сілін день, день Сили, Силуян. У свідомості людей апостол Сила асоціювався з богатирем. За повір'ями, він міг передати свою міць всьому живому, і навіть найслабший у цей день міг відчути в собі богатирську силу. Прикмети свідчили, що саме зараз потрібно багато працювати, щоб в інші дні бути здоровим, могутнім і активним.

Наші предки вірили, що якщо 12 серпня зривати лопухи з трьох різних кущів і прикладати їх до ніг, вони позбавлять від болю в цих місцях.

Іменинники – Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим.

Головні прикмети цього дня

Якщо погода вітряна і дощова, то дощі будуть йти ще довго.

Якщо на Силу прохолодно, то опадів найближчим часом не буде.

Якщо душно і комахи кусаються, то невдовзі піде дощ.

Зірки сильно мерехтять перед світанком – до рясних опадів.

Багато горобини достигло – осінь буде ранньою і дощовою, а зима – холодною.

Іній на деревах – до хорошого врожаю озимих.

Якщо на вулиці тепло і сухо, то грибів в цьому році буде багато.

Спілий овес вдруге зазеленів – осінь буде непогожою.

Що не можна робити в цей день

Розповідати погані сни до заходу.

Відмовляти в допомозі нужденним.

Переїдати.

Робити манікюр і педикюр.

Як ми раніше повідомляли, у 2021 році українці зможуть отримати затяжні вихідні три рази.