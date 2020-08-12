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Свято 12 серпня: що не можна робити, головні прикмети

Середа 12 серпня 2020 06:01
Свято 12 серпня: що не можна робити, головні прикмети
Свято 12 серпня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

У цей день наші пращури старанно працювали і займалися господарством

Яке сьогодні свято. 12 серпня (30 липня по старому стилю) православна церква вшановує пам'ять святих апостолів від сімдесяти Силуана та Силосу. Святі Силуан і Силос були учнями і послідовниками апостола Павла. Їх називали апостолів від сімдесяти, через те, що вони були в числі сімдесяти наближених до Христа людей.

У народному календарі ця дата отримала назву день Силуана та Сили, Сілін день, день Сили, Силуян. У свідомості людей апостол Сила асоціювався з богатирем. За повір'ями, він міг передати свою міць всьому живому, і навіть найслабший у цей день міг відчути в собі богатирську силу. Прикмети свідчили, що саме зараз потрібно багато працювати, щоб в інші дні бути здоровим, могутнім і активним.
Наші предки вірили, що якщо 12 серпня зривати лопухи з трьох різних кущів і прикладати їх до ніг, вони позбавлять від болю в цих місцях.

Іменинники – Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо погода вітряна і дощова, то дощі будуть йти ще довго.
  • Якщо на Силу прохолодно, то опадів найближчим часом не буде.
  • Якщо душно і комахи кусаються, то невдовзі піде дощ.
  • Зірки сильно мерехтять перед світанком – до рясних опадів.
  • Багато горобини достигло – осінь буде ранньою і дощовою, а зима – холодною.
  • Іній на деревах – до хорошого врожаю озимих.
  • Якщо на вулиці тепло і сухо, то грибів в цьому році буде багато.
  • Спілий овес вдруге зазеленів – осінь буде непогожою.

Що не можна робити в цей день

  • Розповідати погані сни до заходу.
  • Відмовляти в допомозі нужденним.
  • Переїдати.
  • Робити манікюр і педикюр.

Як ми раніше повідомляли, у 2021 році українці зможуть отримати затяжні вихідні три рази.

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