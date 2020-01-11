Праздник 11 января: все табу и приметы этого дня

Праздник 11 января (Коллаж РБК-Украина)

11 января наши предки вспоминали об убитых младенцах, которых уничтожил царь Ирод

Какой сегодня праздник. 11 января 2020 года все православные христиане почитают память убитых царем Иродом младенцев, который пытался найти и уничтожить Иисуса Христа. День избиения младенцев – одним из самых несчастных в году. Погибшие дети почитаются в лике святых как первые, кто пострадал ради Христа.

Также верующие чтят память Иосифа Обручника, мужа Девы Марии и воспитателя Иисуса Христа. Святой был покровителем семьи и брака. Ему молятся, если хотят встретить свою любовь.

День избиения младенцев - один из самых несчастных в году (фото из открытых источников)

Наши предки верили, что 11 января за детьми начинает охотиться нечистая сила, поэтому крестьяне делали все возможное, чтобы защитить детей от опасности.

Детям в этот день запрещалось выходить из дома, а на ночь в детские кровати взрослые клали железный предмет, например, серп. Считалось, что это поможет защитить ребенка от влияния злых сил.

Главные приметы этого дня:

Сильный ветер 11 января – будет холодать.

Метель в этот день - будут дожди в июле.

Запотевшие окна –ждите оттепели.

Звезды мерцают на небе — к морозам.

Северный ветер и безоблачное небо предвещают приближение холодов.

Облака низко по небу плывут — к стуже.

Лес шумит — грядет потепление.

Что категорически нельзя делать в этот день: