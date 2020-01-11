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Свято 11 січня: всі табу і прикмети цього дня

STYLERЖиття    11.01.2020 - 07:02
Свято 11 січня: всі табу і прикмети цього дня
Свято 11 січня (Колаж РБК-Україна)

11 січня наші предки згадували про вбитих немовлят, яких знищив цар Ірод

Яке сьогодні свято. 11 січня 2020 року всі православні християни вшановують пам'ять убитих царем Іродом немовлят, який намагався знайти і знищити Ісуса Христа. День побиття немовлят – одним з найнещасніших в році. Загиблі діти шануються у лику святих як перші, хто постраждав заради Христа.

Також віруючі вшановують пам'ять Йосифа Обручника, мужа Діви Марії і вихователя Ісуса Христа. Святий був покровителем сім'ї та шлюбу. Йому моляться, якщо хочуть зустріти свою любов.

Свято 11 січня: всі табу і прикмети цього дня

День побиття немовлят - один з найбільш нещасних року (фото з відкритих джерел)

Наші предки вірили, що 11 січня за дітьми починає полювати нечиста сила, тому селяни робили все можливе, щоб захистити дітей від небезпеки.

Дітям в цей день заборонялося виходити з дому, а на ніч в дитячі ліжка дорослі клали залізний предмет, наприклад, серп. Вважалося, що це допоможе захистити дитину від впливу злих сил.

Головні прикмети цього дня:

  • Сильний вітер 11 січня – буде холоднішати.
  • Заметіль у цей день - будуть дощі в липні.
  • Запітнілі вікна –чекай відлиги.
  • Зірки мерехтять на небі — до морозів.
  • Північний вітер і безхмарне небо віщують наближення холодів.
  • Хмари низько по небу пливуть — до холоднечі.
  • Ліс шумить — прийде потепління.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • Дітей не можна випускати з дому, їх може забрати нечиста сила.
  • Дорослим теж небажано нікуди виходить, крім церкви вранці (там молилися за дітей)

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