Праздник 11 мая: все приметы дня, что категорически нельзя делать

Какой сегодня праздник. 11 мая в христианском мире традиционно почитается память святых апостолов и мучеников Иасона и Сосипатра. Епископы, ученики апостола Павла, проповедники Евангелия были заключены в темницу правителем острова Керкиры возле Греции за осуществление обряда крещения людей.

Они построили церковь во имя первомученика Стефана и многих крестили. Правитель острова узнал об этом и заключил их в темницу, где сидели семь разбойников: Саторний, Иакисхол, Фавстиан, Ианнуарий, Марсалий, Евфрасий и Маммий. Апостолы обратили их ко Христу. За исповедание Христа семь узников мученически скончались в котле с растопленной смолой, серой и воском. Когда дочь правителя, девица Керкира, узнала, как мученики страдают за Христа, она объявила себя христианкой и раздала все свои украшения нищим. Взбешенный правитель пытался уговорить дочь отречься от Христа, но святая Керкира твердо стояла и против уговоров, и против угроз. Тогда озлобленный отец придумал ужасное наказание дочери: он приказал поместить ее в отдельной темнице и впустить к ней разбойника и блудника Мурина, чтобы тот обесчестил невесту Христову.

Новый правитель приказал бросить апостолов Иасона и Сосипатра в котел с кипящей смолой, но, когда увидел их невредимыми, со слезами воскликнул: "Боже Иасонов и Сосипатров, помилуй меня!".

Традиции этого дня

11 мая по народному календарю – Максимов день (Березосок). Символ этого дня – березовый сок – в народе считали не только вкусным, но и полезным, использовали для лечения.

Таким соком поили больных людей, рассчитывая на их скорое выздоровление. Также очень часто 11 мая готовили снадобья из листьев подорожника, мать-и-мачехи, крапивы. Занимались этим чаще всего знахари, которые запасались снадобьями на ближайшие месяцы, а затем использовали их для лечения больных.

Предки считали, что в первый день второй майской декады теплый ветер приносит здоровье.

Древние заготавливали к этому дню зерно на посев.

Приметы 11 мая

Народные приметы 11 мая помогали предсказать, какой будет погода:

Если бабочки попрятались под крышей – ждите ветра и похолодания.

Если поздно зацвели одуванчики – лето может быть засушливым.

Если на восходе на небе нет облаков – лето обещает быть солнечным.

Если после дождя температура упала – погода улучшится.

Если дует ветер с юга – летом должно быть много гроз.

Если ночью много звезд и тепло – к обильному урожаю.

Если на рассвете звезды сильно мерцают – будет дождь.

Что категорически нельзя делать в этот день

Не стоит в Максимов день ссориться с родными и близкими, воздержитесь от употребления в речи бранных слов. Нельзя рубить или ломать березовые ветки. Категорически запрещается понапрасну тратить воду. В некоторых регионах считалось, что в этот день вообще грешно петь и веселиться. Запрещалось пускать чужих в дом - будь то люди или звери - древние верили, что под их видом бродит нечистая сила. Если просили есть - стоило вынести милостыню за порог.

Напомним, что в мае украинцы получат рекордное количество выходных.