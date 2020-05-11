Свято 11 травня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

11 травня відзначається День пам'яті святих апостолів і мучеників
Яке сьогодні свято. 11 травня в християнському світі традиційно вшановується пам'ять святих апостолів і мучеників Ясона та Сосипатра. Єпископи, учні апостола Павла, проповідники Євангелія буди ув'язнені правителем острова Керкіри біля Греції за здійснення обряду хрещення людей.
Вони побудували церкву в ім'я первомученика Стефана і багатьох хрестили. Правитель острова дізнався про це і посадив їх до в'язниці, де сиділи сім розбійників: Саторній, Іакісхол, Фавстіан, Іануарій, Марсалій, Евфрасій і Маммій. Апостоли, які звернулися до Христа. За сповідання Христа сім в'язнів мученицьки померли в котлі з розтопленою смолою, сіркою і воском. Коли дочка правителя, дівиця Керкіра, дізналася, як мученики страждають за Христа, вона оголосила себе християнкою і роздала всі свої прикраси жебракам. Розлючений правитель намагався умовити дочку відректися від Христа, але свята Керкіра твердо стояла і проти умовлянь, і проти загроз. Тоді озлоблений батько придумав жахливе покарання дочці: він наказав помістити її в окремій темниці і впустити до неї розбійника і блудника Мурина, щоб той збезчестив наречену Христову.
Новий правитель наказав кинути апостолів Ясона та Сосипатра в казан з киплячою смолою, але, коли побачив їх неушкодженими, зі сльозами вигукнув: "Боже Ясонов і Сосіпатров, помилуй мене!".
11 травня за народним календарем – Максимів день (Березосок). Символ цього дня – березовий сік – в народі вважали не тільки смачним, але і корисним, використовували для лікування.
Таким соком поїли хворих людей, розраховуючи на їх швидке одужання. Також дуже часто 11 травня готували зілля з листя подорожника, мати-й-мачухи, кропиви. Займалися цим найчастіше знахарі, які запасалися зіллями на найближчі місяці, а потім використовували їх для лікування хворих.
Предки вважали, що в перший день другої травневої декади теплий вітер приносить здоров'я.
Стародавні заготовляли до цього дня зерно на посів.
Народні прикмети 11 травня допомагали передбачити, якою буде погода:
Нагадаємо, що у травні українці отримають рекордну кількість вихідних.