Свято 11 травня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

Яке сьогодні свято. 11 травня в християнському світі традиційно вшановується пам'ять святих апостолів і мучеників Ясона та Сосипатра. Єпископи, учні апостола Павла, проповідники Євангелія буди ув'язнені правителем острова Керкіри біля Греції за здійснення обряду хрещення людей.

Вони побудували церкву в ім'я первомученика Стефана і багатьох хрестили. Правитель острова дізнався про це і посадив їх до в'язниці, де сиділи сім розбійників: Саторній, Іакісхол, Фавстіан, Іануарій, Марсалій, Евфрасій і Маммій. Апостоли, які звернулися до Христа. За сповідання Христа сім в'язнів мученицьки померли в котлі з розтопленою смолою, сіркою і воском. Коли дочка правителя, дівиця Керкіра, дізналася, як мученики страждають за Христа, вона оголосила себе християнкою і роздала всі свої прикраси жебракам. Розлючений правитель намагався умовити дочку відректися від Христа, але свята Керкіра твердо стояла і проти умовлянь, і проти загроз. Тоді озлоблений батько придумав жахливе покарання дочці: він наказав помістити її в окремій темниці і впустити до неї розбійника і блудника Мурина, щоб той збезчестив наречену Христову.

Новий правитель наказав кинути апостолів Ясона та Сосипатра в казан з киплячою смолою, але, коли побачив їх неушкодженими, зі сльозами вигукнув: "Боже Ясонов і Сосіпатров, помилуй мене!".

Традиції цього дня

11 травня за народним календарем – Максимів день (Березосок). Символ цього дня – березовий сік – в народі вважали не тільки смачним, але і корисним, використовували для лікування.

Таким соком поїли хворих людей, розраховуючи на їх швидке одужання. Також дуже часто 11 травня готували зілля з листя подорожника, мати-й-мачухи, кропиви. Займалися цим найчастіше знахарі, які запасалися зіллями на найближчі місяці, а потім використовували їх для лікування хворих.

Предки вважали, що в перший день другої травневої декади теплий вітер приносить здоров'я.

Стародавні заготовляли до цього дня зерно на посів.

Прикмети 11 травня

Народні прикмети 11 травня допомагали передбачити, якою буде погода:

Якщо метелики поховалися під дахом – чекайте вітру і похолодання.

Якщо пізно цвітуть кульбабки – літо може бути посушливим.

Якщо на сході на небі немає хмар – літо обіцяє бути сонячним.

Якщо після дощу температура впала – погода покращає.

Якщо вітер дме з півдня – влітку має бути багато гроз.

Якщо вночі багато зірок і тепло – до рясного урожаю.

Якщо на світанку зірки сильно мерехтять – буде дощ.

Що категорично не можна робити в цей день

Не варто в Максимів день сваритися з рідними і близькими, утримайтеся від вживання в мові лайливих слів. Не можна рубати або ламати березові гілки. Категорично забороняється даремно витрачати воду. У деяких регіонах вважалося, що в цей день взагалі грішно співати і веселитися. Заборонялося пускати чужих в будинок - будь то люди або звірі - стародавні вірили, що під їх виглядом бродить нечиста сила. Якщо просили їсти - варто було винести милостиню за поріг.

Нагадаємо, що у травні українці отримають рекордну кількість вихідних.