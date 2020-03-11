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Праздник 11 марта: что нельзя делать, все приметы

STYLERЖизнь    11.03.2020 - 06:20
Праздник 11 марта: что нельзя делать, все приметы
11 марта - день памяти святого Порфирия (фото: коллаж РБК-Украина)

Праздник 11 марта имеет свои приметы, традиции и строгие запреты

Какой сегодня праздник. 11 марта православные христиане чтят память святого Порфирия, который был священнослужителем Константинопольской православной церкви. Что можно, а что нельзя делать, главные приметы 11 марта, именинники этого дня - в материале Styler.

Именинники 11 марта

Порфирий, Севастьян.

Главные приметы 11 марта

В народе 11 марта - Порфирий Поздний. В этот день обычно была хорошая теплая погода. Но весна все еще могла преподнести сюрпризы в виде существенных морозов.

11 марта нельзя было знакомиться с девушками и женщинами, поскольку люди верили, что в этот день в них на может вселиться Кикимора.

11 марта люди устанавливали на деревьях кормушки для птиц. Это делалось для того, чтобы понять, какая погода будет на лето. Если птицы вьют гнезда с северной стороны дома - лето будет теплым, и наоборот.

Что можно делать сегодня

Этот день лучше всего провести спокойно и молиться. Также можно выполнять легкую домашнюю работу.

Что нельзя делать 11 марта

  • Сегодня запрещено есть то, что напоминает голову, например, арбузы, яблоки, капусту. Это связано с тем, что все круглое ассоциируется с отрубленной головой Крестителя. При этом капусту нельзя шинковать и срезать с нее кочаны.
  • Также нельзя употреблять красную еду, которая ассоциируется с кровью.
  • Не желательно пить напитки красного цвета.
  • Категорически запрещено подавать еду на стол на блюде, поскольку голову святого подали именно так.
  • Нельзя 11 марта кричать и ругаться, ведь гнев и злость стали причиной смерти Иоанна.
  • В этот день священники не проводят обряд венчания.

Ранее мы писали о том, какие комнатные растения категорически запрещено держать в детской комнате.

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