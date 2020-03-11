Праздник 11 марта: что нельзя делать, все приметы

Праздник 11 марта имеет свои приметы, традиции и строгие запреты
Какой сегодня праздник. 11 марта православные христиане чтят память святого Порфирия, который был священнослужителем Константинопольской православной церкви. Что можно, а что нельзя делать, главные приметы 11 марта, именинники этого дня - в материале Styler.
Порфирий, Севастьян.
В народе 11 марта - Порфирий Поздний. В этот день обычно была хорошая теплая погода. Но весна все еще могла преподнести сюрпризы в виде существенных морозов.
11 марта нельзя было знакомиться с девушками и женщинами, поскольку люди верили, что в этот день в них на может вселиться Кикимора.
11 марта люди устанавливали на деревьях кормушки для птиц. Это делалось для того, чтобы понять, какая погода будет на лето. Если птицы вьют гнезда с северной стороны дома - лето будет теплым, и наоборот.
Этот день лучше всего провести спокойно и молиться. Также можно выполнять легкую домашнюю работу.
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