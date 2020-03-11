Свято 11 березня: що не можна робити, всі прикмети

Свято 11 березня має свої прикмети, традиції і суворі заборони
Яке сьогодні свято. 11 березня православні християни вшановують пам'ять святого Порфирія, який був священнослужителем Константинопольської православної церкви. Що можна, а що не можна робити, головні прикмети 11 березня, іменинники цього дня - в матеріалі Styler.
Порфирій, Севастян.
У народі 11 березня - Порфирій Пізній. В цей день була гарна тепла погода. Але весна все ще могла піднести сюрпризи у вигляді істотних морозів.
11 березня не можна було знайомитися з дівчатами і жінками, оскільки люди вірили, що в цей день у них може вселитися Кікімора.
11 березня люди встановлювали на деревах годівнички для птахів. Це робилося для того, щоб зрозуміти, яка погода буде на літо. Якщо птахи в'ють гнізда з північної сторони будинку - літо буде теплим і навпаки.
Цей день краще провести спокійно і молитися. Також можна виконувати легку домашню роботу.
Раніше ми писали про те, які кімнатні рослини категорично заборонено тримати в дитячій кімнаті.