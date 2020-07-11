Праздник 11 июля: все приметы дня, что категорически нельзя делать

В народе 11 июля отмечается Крапивное заговенье
Какой сегодня праздник. 11 июля 2020 года отмечается день Крапивного заговенья. Наши предки верили, что с этого дня крапива теряет свою силу и целебные свойства, а потому важно успеть напоследок приготовить на обед блюда из листьев крапивы.
Главная примета дня: если кукушка не кукует – к ранней зиме.
Сегодня свои именины отмечают: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Кир, Павел, Сергей.
11 июля это последний день непродолжительного летнего поста у христиан. Этого дня не ложились рано спать после работы на поле, а чествовали щедрость лета и его плоды. В некоторых местностях устраивали игры и забавы для молодежи, пели специальные "петровочки", которые еще мало исследованы учеными, ведь представляют уникальное явление календарно-обрядового цикла.
Как мы ранее писали, в Украине появится еще один новый праздник.