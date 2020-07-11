Праздник 11 июля: все приметы дня, что категорически нельзя делать

Праздник 11 июля (коллаж РБК-Украина)

В народе 11 июля отмечается Крапивное заговенье

Какой сегодня праздник. 11 июля 2020 года отмечается день Крапивного заговенья. Наши предки верили, что с этого дня крапива теряет свою силу и целебные свойства, а потому важно успеть напоследок приготовить на обед блюда из листьев крапивы.

Главная примета дня: если кукушка не кукует – к ранней зиме.

Сегодня свои именины отмечают: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Кир, Павел, Сергей.

11 июля это последний день непродолжительного летнего поста у христиан. Этого дня не ложились рано спать после работы на поле, а чествовали щедрость лета и его плоды. В некоторых местностях устраивали игры и забавы для молодежи, пели специальные "петровочки", которые еще мало исследованы учеными, ведь представляют уникальное явление календарно-обрядового цикла.

Главные приметы дня

Когда созревают черника начинай косить рожь.

Если мокрое лето осень ясная

Если на сосне много шишек хорошо уродится ячмень.

Если вы заметили, что старая кошка начинает играться, то быть дождю.

Скот сбивается в кучу к непогоде.

Если иглы чертополоха размякли и не колются - перед дождем.

Кукушка 11 июля замолкла – будет ранняя зима.

11 июля упал первый лист, в августе упадет два.

Если в этот день пел соловей, то осень должна была быть теплой.

Что нельзя делать в этот день

В эту дату никому не рассказывайте свои сны - будет несчастье.

Как мы ранее писали, в Украине появится еще один новый праздник.