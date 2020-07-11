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Праздник 11 июля: все приметы дня, что категорически нельзя делать

Суббота 11 июля 2020 06:35
Праздник 11 июля: все приметы дня, что категорически нельзя делать
Праздник 11 июля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

В народе 11 июля отмечается Крапивное заговенье

Какой сегодня праздник. 11 июля 2020 года отмечается день Крапивного заговенья. Наши предки верили, что с этого дня крапива теряет свою силу и целебные свойства, а потому важно успеть напоследок приготовить на обед блюда из листьев крапивы.

Главная примета дня: если кукушка не кукует – к ранней зиме.

Сегодня свои именины отмечают: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Кир, Павел, Сергей.

11 июля это последний день непродолжительного летнего поста у христиан. Этого дня не ложились рано спать после работы на поле, а чествовали щедрость лета и его плоды. В некоторых местностях устраивали игры и забавы для молодежи, пели специальные "петровочки", которые еще мало исследованы учеными, ведь представляют уникальное явление календарно-обрядового цикла.

Главные приметы дня

  • Когда созревают черника начинай косить рожь.
  • Если мокрое лето осень ясная
  • Если на сосне много шишек хорошо уродится ячмень.
  • Если вы заметили, что старая кошка начинает играться, то быть дождю.
  • Скот сбивается в кучу к непогоде.
  • Если иглы чертополоха размякли и не колются - перед дождем.
  • Кукушка 11 июля замолкла – будет ранняя зима.
  • 11 июля упал первый лист, в августе упадет два.
  • Если в этот день пел соловей, то осень должна была быть теплой.

Что нельзя делать в этот день

  • В эту дату никому не рассказывайте свои сны - будет несчастье.

Как мы ранее писали, в Украине появится еще один новый праздник.

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