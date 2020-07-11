Свято 11 липня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

Свято 11 липня (колаж РБК-Україна)

У народі 11 липня відзначається Кропивні заговини

Яке сьогодні свято. 11 липня 2020 року відзначається день Кропивних заговин. Наші предки вірили, що з цього дня кропива втрачає свою силу і цілющі властивості, а тому важливо встигнути наостанок приготувати на обід страви з листя кропиви.

Головна прикмета дня: якщо зозуля не кує – до ранньої зими.

Сьогодні свої іменини відзначають Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Кір, Павло, Сергій.

11 липня це останній день нетривалого річного посту у християн. Цього дня не рано лягали спати після роботи на поле, а вшановували щедрість літа і його плоди. В деяких місцевостях влаштовували ігри та забави для молоді, співали спеціальні "петрівочки", які ще мало досліджені вченими, адже представляють унікальне явище календарно-обрядового циклу.

Головні прикмети дня

Коли достигають чорниці починай косити жито.

Якщо мокре літо осінь ясна

Якщо на сосні багато шишок добре вродить ячмінь.

Якщо ви помітили, що стара кішка починає гратися, то бути дощу.

Худоба збивається в купу до негоди.

Якщо голки будяка розм'якли й не колються - перед дощем.

Зозуля 11 липня замовкла – буде рання зима.

11 липня впав перший лист, в серпні впаде два.

Якщо у цей день співав соловей, то осінь повинна була бути теплою.

Що не можна робити в цей день

В цю дату нікому не розповідайте свої сни - буде нещастя.

Як ми раніше писали, в Україні з'явиться ще одне нове свято.