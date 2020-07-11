Свято 11 липня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

У народі 11 липня відзначається Кропивні заговини
Яке сьогодні свято. 11 липня 2020 року відзначається день Кропивних заговин. Наші предки вірили, що з цього дня кропива втрачає свою силу і цілющі властивості, а тому важливо встигнути наостанок приготувати на обід страви з листя кропиви.
Головна прикмета дня: якщо зозуля не кує – до ранньої зими.
Сьогодні свої іменини відзначають Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Кір, Павло, Сергій.
11 липня це останній день нетривалого річного посту у християн. Цього дня не рано лягали спати після роботи на поле, а вшановували щедрість літа і його плоди. В деяких місцевостях влаштовували ігри та забави для молоді, співали спеціальні "петрівочки", які ще мало досліджені вченими, адже представляють унікальне явище календарно-обрядового циклу.
Як ми раніше писали, в Україні з'явиться ще одне нове свято.