Праздник 11 августа: что запрещено сегодня делать, главные приметы

Какой сегодня праздник. 11 августа 2020 года по православному календарю христиане празднуют рождество Николая Чудотворца. Верующие его очень почитают, и молятся ему о здравии и благополучии родных и близких.

Ему также молятся о здравии путешествующих, удачном замужестве дочерей, и избавлении от голода. В свое время Николая Чудотворца знали, как известного умиротворителя враждующих, защитника невинно осужденных и избавителя от напрасной смерти.

Люди верили, что этот день является очень сильным для чтения молитв. При этом чтобы не спугнуть удачу, некоторые вещи лучше не делать.

Что нельзя делать 11 августа

Сегодня нельзя заниматься шитьем и вышиванием. Кроме того, лучше оставить на другой день любую работу, которая будет связана с завязыванием узлов. В противном случае можно навлечь на себя неудачи.

Не нужно в этот день также спорить и конфликтовать с людьми.

11 августа также нельзя ничего делать в огороде.

Стирку и уборку в доме также лучше перенести на другой день, иначе могут возникнуть финансовые проблемы.

Что можно делать сегодня

Хороший день, чтобы помириться с человеком, с которым в ссоре.

Лучше в этот день сходить в церковь и помолится Николаю Чудотворцу.

Сегодня хороший день, чтобы заняться благотворительностью: помочь нуждающимся, пожертвовать деньги.

Главные приметы дня

Если утром тепло, значит начало осени будет тоже теплым.

Густой туман в течение дня – это к богатому урожаю зерновых.

Множество ягод и орехов в лесу говорит о том, что зима будет холодной.

Напомним, появился новый календарь выходных и праздничных дней в 2021 году.