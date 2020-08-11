Свято 11 серпня: що заборонено сьогодні робити, головні прикмети

11 серпня віруючі святкують різдво Миколи Чудотворця
Яке сьогодні свято. 11 серпня 2020 року за православним календарем християни святкують різдво Миколи Чудотворця. Віряни його дуже шанують, і моляться йому за здоров'я і добробут рідних і близьких.
Йому також моляться за здоров'я мандрівників, вдале заміжжя дочок, і позбавленні від голоду. Свого часу Миколу Чудотворця знали, як відомого умиротворителя розсварених, захисника невинно засуджених і рятівника від марної смерті.
Люди вірили, що цей день є дуже сильним для читання молитов. При цьому щоб не злякати удачу, деякі речі краще не робити.
Якщо вранці тепло, значить початок осені буде теж теплим.
Густий туман протягом дня - це до багатого врожаю зернових.
Безліч ягід і горіхів в лісі говорить про те, що зима буде холодною.
Нагадаємо, з'явився новий календар вихідних і святкових днів у 2021 році.