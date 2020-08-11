Праздник 11 августа: что запрещено сегодня делать, главные приметы

11 августа верующие празднуют рождество Николая Чудотворца
Какой сегодня праздник. 11 августа 2020 года по православному календарю христиане празднуют рождество Николая Чудотворца. Верующие его очень почитают, и молятся ему о здравии и благополучии родных и близких.
Ему также молятся о здравии путешествующих, удачном замужестве дочерей, и избавлении от голода. В свое время Николая Чудотворца знали, как известного умиротворителя враждующих, защитника невинно осужденных и избавителя от напрасной смерти.
Люди верили, что этот день является очень сильным для чтения молитв. При этом чтобы не спугнуть удачу, некоторые вещи лучше не делать.
Если утром тепло, значит начало осени будет тоже теплым.
Густой туман в течение дня – это к богатому урожаю зерновых.
Множество ягод и орехов в лесу говорит о том, что зима будет холодной.
Напомним, появился новый календарь выходных и праздничных дней в 2021 году.