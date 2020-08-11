Свято 11 серпня: що заборонено сьогодні робити, головні прикмети
Вівторок 11 серпня 2020 06:12
Новость на русском
Свято 11 серпня (колаж: РБК-Україна)
11 серпня віруючі святкують різдво Миколи Чудотворця
Яке сьогодні свято. 11 серпня 2020 року за православним календарем християни святкують різдво Миколи Чудотворця. Віряни його дуже шанують, і моляться йому за здоров'я і добробут рідних і близьких.
Йому також моляться за здоров'я мандрівників, вдале заміжжя дочок, і позбавленні від голоду. Свого часу Миколу Чудотворця знали, як відомого умиротворителя розсварених, захисника невинно засуджених і рятівника від марної смерті.
Люди вірили, що цей день є дуже сильним для читання молитов. При цьому щоб не злякати удачу, деякі речі краще не робити.
Що не можна робити 11 серпня
- Сьогодні не можна займатися шиттям і вишиванням. Крім того, краще залишити на інший день будь-яку роботу, яка буде пов'язана з зав'язуванням вузлів. В іншому випадку можна накликати на себе невдачу.
- Не потрібно в цей день також сперечатися і конфліктувати з людьми.
- 11 серпня також не можна нічого робити в городі.
- Прання і прибирання в будинку також краще перенести на інший день, інакше можуть виникнути фінансові проблеми.
Що можна робити сьогодні
- Хороший день, щоб помиритися з людиною, з якою посварилися.
- Краще в цей день сходити до церкви і помолитися Миколаю Чудотворцю.
- Сьогодні хороший день, щоб зайнятися благодійністю: допомогти нужденним, пожертвувати гроші.
Головні прикмети дня
Якщо вранці тепло, значить початок осені буде теж теплим.
Густий туман протягом дня - це до багатого врожаю зернових.
Безліч ягід і горіхів в лісі говорить про те, що зима буде холодною.
Нагадаємо, з'явився новий календар вихідних і святкових днів у 2021 році.
.