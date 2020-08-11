Свято 11 серпня: що заборонено сьогодні робити, головні прикмети

Свято 11 серпня (колаж: РБК-Україна)

11 серпня віруючі святкують різдво Миколи Чудотворця

Яке сьогодні свято. 11 серпня 2020 року за православним календарем християни святкують різдво Миколи Чудотворця. Віряни його дуже шанують, і моляться йому за здоров'я і добробут рідних і близьких.

Йому також моляться за здоров'я мандрівників, вдале заміжжя дочок, і позбавленні від голоду. Свого часу Миколу Чудотворця знали, як відомого умиротворителя розсварених, захисника невинно засуджених і рятівника від марної смерті.

Люди вірили, що цей день є дуже сильним для читання молитов. При цьому щоб не злякати удачу, деякі речі краще не робити.

Що не можна робити 11 серпня

Сьогодні не можна займатися шиттям і вишиванням. Крім того, краще залишити на інший день будь-яку роботу, яка буде пов'язана з зав'язуванням вузлів. В іншому випадку можна накликати на себе невдачу.

Не потрібно в цей день також сперечатися і конфліктувати з людьми.

11 серпня також не можна нічого робити в городі.

Прання і прибирання в будинку також краще перенести на інший день, інакше можуть виникнути фінансові проблеми.

Що можна робити сьогодні

Хороший день, щоб помиритися з людиною, з якою посварилися.

Краще в цей день сходити до церкви і помолитися Миколаю Чудотворцю.

Сьогодні хороший день, щоб зайнятися благодійністю: допомогти нужденним, пожертвувати гроші.

Головні прикмети дня

Якщо вранці тепло, значить початок осені буде теж теплим.

Густий туман протягом дня - це до багатого врожаю зернових.

Безліч ягід і горіхів в лісі говорить про те, що зима буде холодною.

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