Праздник 11 августа: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить с днем ангела

11 августа православные верующие чтут память преподобного Калинника Киликийского.
Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины - в материале Styler.
Святой всю свою жизнь посвятил христианской вере, и не отрекся от нее даже под угрозой смерти. Святой принял мученическую смерть от рук язычников.
Наши предки этот день посвятили не только святому, но и полезной ягоде калине, которая так созвучна с именем праведника. Горький вкус ягоды стал символизировать судьбу девушки, которую заставили выйти замуж.
В Калинин день хозяйки варят из калины два напитка – компот и кисель. Кроме того, ягоду перетирали и готовили из нее мармелад, добавляя в него яблочное пюре.
Селяне в этот день молились преподобному Калииннику с просьбой сохранить урожай. В народе также говорили, что человек, который найдет куст малины, может загадать желание и попросить у растения хорошей жизни.
День ангела 11 августа отмечают мужчины с именами Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Остап, Роман, Серафим. Также сегодня день ангела празднуют женщины с именем Серафима.
Ранее мы писали, когда будем отмечать Три Спаса, что нужно успеть сделать до праздников.
Также читайте про лучшие рецепты к Медовому Спасу.