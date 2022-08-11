Свято 11 серпня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати з днем ангела

11 серпня православні віруючі вшановують пам'ять преподобного Калинника Кілікійського.
Що можна робити, а що ні, ніж день особливий і у кого іменини - у матеріалі Styler.
Святий все своє життя присвятив християнській вірі, і не відрікся від неї навіть під загрозою смерті. Святий прийняв мученицьку смерть від рук язичників.
Наші предки цей день присвятили не тільки святому, а й корисної ягоді Калині, яка так співзвучна з ім'ям праведника. Гіркий смак ягоди став символізувати долю дівчини, яку змусили вийти заміж.
У Калінін день господині варять з калини два напої-компот і кисіль. Крім того, ягоду перетирали і готували з неї мармелад, додаючи в нього яблучне пюре.
Селяни в цей день молилися преподобному Каліінніку з проханням зберегти урожай. У народі також говорили, що людина, яка знайде кущ малини, може загадати бажання і попросити у рослини хорошого життя.
День ангела 11 серпня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Олексій, Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Остап, Роман, Серафим. Також Сьогодні День ангела святкують жінки з ім'ям Серафима.
Раніше ми писали, коли будемо відзначати Три Спаса, що потрібно встигнути зробити до свят.
Також читайте про кращі рецепти до Медового Спасу.