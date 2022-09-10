Праздник 10 сентября: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

10 сентября православная церковь почитает память преподобного Саввы Крыпецкого и Анны Пророчицы.
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Этим святым молятся об исцелении от пьянства. В этот день крестьяне вывозили из поля последнее сено и укладывали в скирды. Чтобы урожай не испортился, его обрызгивали святой водой.
С этого периода начинаются осенние ярмарки. В этот день нужно съесть грибной пирожок. 10 сентября проводят ритуал для удачной сделки или выгодной торговли: срывают на поле несколько колосков и закапывают в землю.
10 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Федор, Теодор, Степан, Сергей, Серафим, Савва, Николай, Нестор, Лукьян, Леонтий, Лаврентий, Илларион, Иван, Егор, Демид, Георгий, Вениамин, Василий, Сюзанна и Анна.
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