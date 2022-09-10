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Свято 10 вересня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

10 вересня православна церква вшановує пам'ять преподобного Сави Крипецького та Анни пророчиці.

Читайте в матеріалі Styler про всі традиції і заборони цього дня, а також у кого іменини.

Цим святим моляться про зцілення від пияцтва. У цей день селяни вивозили з поля останнє сіно і укладали в скирти. Щоб урожай не зіпсувався, його кропили святою водою.

З цього періоду починаються осінні ярмарки. У цей день потрібно з'їсти грибний пиріжок. 10 вересня проводять ритуал для вдалої угоди або вигідної торгівлі: зривають на поле кілька колосків і закопують в землю.

Головні прикмети 10 вересня

  • Дощ з грозою обіцяють теплу осінь.
  • Журавлі ще не полетіли на зимівлю - зима буде пізньою і теплою.
  • Жовта береза - до хорошого врожаю опеньків.
  • Суха погода - до пізніх заморозків.

Що сьогодні не можна робити

  • Не ходіть сьогодні в ліс - можна легко заблукати
  • Чоловікам не можна розмовляти з тещею і ходити до неї в гості, інакше з нареченою або дружиною трапиться біда або хвороба.
  • Не сваріться матом, інакше будуть неприємності.

У кого сьогодні день ангела

10 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Ян, Федір, Теодор, Степан, Сергій, Серафим, Сава, Микола, Нестор, Лук'ян, Леонтій, Лаврентій, Іларіон, Іван, Єгор, Демид, Георгій, Веніамін, Василь, Сюзанна і Анна.

Дивіться також церковний календар на вересень 2022 року, із зазначенням важливих дат.

До речі, настає ретроградний Меркурій, що він може з собою принести.

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