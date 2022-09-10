Свято 10 вересня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

10 вересня православна церква вшановує пам'ять преподобного Сави Крипецького та Анни пророчиці.
Читайте в матеріалі Styler про всі традиції і заборони цього дня, а також у кого іменини.
Цим святим моляться про зцілення від пияцтва. У цей день селяни вивозили з поля останнє сіно і укладали в скирти. Щоб урожай не зіпсувався, його кропили святою водою.
З цього періоду починаються осінні ярмарки. У цей день потрібно з'їсти грибний пиріжок. 10 вересня проводять ритуал для вдалої угоди або вигідної торгівлі: зривають на поле кілька колосків і закопують в землю.
10 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Ян, Федір, Теодор, Степан, Сергій, Серафим, Сава, Микола, Нестор, Лук'ян, Леонтій, Лаврентій, Іларіон, Іван, Єгор, Демид, Георгій, Веніамін, Василь, Сюзанна і Анна.
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