Праздник 10 января: что запрещено делать сегодня, все приметы

Какой сегодня праздник. 10 января православные христиане вспоминают 20 000 мучеников Никомидийских, которые пострадали в 302 году в праздник Рождества Христова за Веру при римском императоре Максимиане.

В народном календаре этот день называется Рождественский мясоед или Домочадцев день, когда продолжались святки, семьи собирались вместе за богато накрытым столом, можно было по традиции гадать на желание, а также начиналась пора свадеб.

Согласно церковным преданиям, в Никомидии (на территории современной Турции) в I веке император приказал предать казни в храме христиан, которые отказались поклониться языческим кумирам и принести им жертвы. Он приказал сжечь людей, и пока гонители готовились устроить массовое убийство, епископ Анфим Никомидийский крестил и причастил верующих. Самому ему удалось спастись в тот день, но вскоре и ему пришлось принять мученическую смерть.

Так, 10 января почитаются 20 тысяч мучеников, в том числе святого Гликерия, пресвитера Зинона, святого Феофила, диакона и мученика Дорофея и Мардония, святого Мигдония, диакона и мучеников Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, преподобномученицы Агафии, игумении и мучениц Домны, Феофилы и других.

День памяти 20 000 мучеников Никомидийских верующие отмечают 10 января (Фото из открытых источников)

По народным обычаям в Домочадцев день в домах собирались все члены семьи, хозяйки накрывали столы и готовили мясные блюда, и чтобы продлить мир и достаток на целый год в еду добавляли четверговую (черную) соль.

Кроме таких домашних посиделок на святки также ходили друг к другу в гости с подарками и угощениями.

Считалось, что в этот день можно так загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось. Для этого на холме в землю втыкали палку и привязывали к ней платок или любую другую материю, проговаривая про себя свою мечту.

Верили, что если в Домочадцев день пожениться, то семейная жизнь будет счастливая.

Ссор в этот день старались избежать, так как обиды на праздник грозили превратиться в длительные конфликты.

Важным запретом в Домочадцев день считали швейные работы и особенно пришивания пуговиц - в противном случае, по поверьям, не сможете избавиться от старых проблем.

Главные приметы 10 января