Праздник 10 мая: все приметы дня, что категорически нельзя делать

10 мая 2020 года украинцы отмечают день апостола Симона
Какой сегодня праздник. 10 мая 2020 года украинцы чтят память апостола Симона, который вел праведный образ жизни, помогал людям и старался никогда никого не обижать.
Отмечается, что он с юных лет общался со Спасителем, слушал Его божественное учение, видел совершаемые Им чудеса, был в числе 70 учеников, избранных Самим Господом и был свидетелем страданий, крестной смерти и воскресения Его из мертвых.
По вознесению Господа на небо, Симон, вместе с апостолами удостоился получить Святого Духа и таким образом он являлся очевидцем и свидетелем всех деяний Господних, начиная с его крещения.
Симон мирно жил и умер в возрасте 105 - 110 лет. После его смерти все апостолы собрались вместе, чтобы провести его душу в мир иной. Святой прославился добрыми деяниями и чистыми помыслами.
Напомним, что в мае украинцы получат рекордное количество выходных.