Праздник 10 мая: все приметы дня, что категорически нельзя делать

10 мая - какой сегодня праздник и что нельзя делать (Коллаж РБК-Украина)

10 мая 2020 года украинцы отмечают день апостола Симона

Какой сегодня праздник. 10 мая 2020 года украинцы чтят память апостола Симона, который вел праведный образ жизни, помогал людям и старался никогда никого не обижать.

Отмечается, что он с юных лет общался со Спасителем, слушал Его божественное учение, видел совершаемые Им чудеса, был в числе 70 учеников, избранных Самим Господом и был свидетелем страданий, крестной смерти и воскресения Его из мертвых.

По вознесению Господа на небо, Симон, вместе с апостолами удостоился получить Святого Духа и таким образом он являлся очевидцем и свидетелем всех деяний Господних, начиная с его крещения.

Симон мирно жил и умер в возрасте 105 - 110 лет. После его смерти все апостолы собрались вместе, чтобы провести его душу в мир иной. Святой прославился добрыми деяниями и чистыми помыслами.

10 мая - какой сегодня праздник, приметы

Если облака быстро по небу бегут - ожидай ненастья;

Идет сильный дождь - уродится рожь;

Кричит сова - идет похолодание;

Вечером появился туман - скоро наступит потепление.

10 мая - какой сегодня праздник, что нельзя делать

В этот день нужно меньше говорить;

Нельзя ругаться и сквернословить;

В еде стоит быть избивиборчимрательным и отказаться от вредной пищи;

Не рекомендуется выносить мусор.

Напомним, что в мае украинцы получат рекордное количество выходных.