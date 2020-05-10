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Свято 10 травня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

STYLERЖиття    10.05.2020 - 05:16
Свято 10 травня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити
10 травня - яке сьогодні свято і що не можна робити (Колаж РБК-Україна)

10 травня 2020 року українці відзначають день апостола Сімона

Яке сьогодні свято. 10 травня 2020 року українці вшановують пам'ять апостола Сімона, який вів праведний спосіб життя, допомагав людям і старався ніколи нікого не ображати.

Відзначається, що він з юних років звертався до Спасителя, слухав Його божественне вчення, бачив здійснювані Ним чудеса, був у числі 70 учнів, обраних Самим Господом і був свідком страждань, хресної смерті та воскресіння Його з мертвих.

Після вознесіння Господа на небо, Сімон, разом з апостолами удостоївся отримати Святого Духа, і таким чином він був очевидцем і свідком всіх діянь Господніх, починаючи з його хрещення.

Сімон мирно жив і помер у віці 105 - 110 років. Після його смерті всі апостоли зібралися разом, щоб провести його душу в інший світ. Святий прославився добрими діяннями і чистими помислами.

10 травня - яке сьогодні свято, прикмети

  • Якщо хмари швидко по небу біжать - чекай негоди;
  • Йде сильний дощ - вродить жито;
  • Кричить сова - йде похолодання;
  • Увечері з'явився туман - скоро настане потепління.

10 травня - яке сьогодні свято, що не можна робити

  • В цей день потрібно менше говорити;
  • Не можна сваритися і лихословити;
  • У цей день варто відмовитися від шкідливої їжі;
  • Не рекомендується виносити сміття.

Нагадаємо, що у травні українці отримають рекордну кількість вихідних.

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