Праздник 10 марта: что строго запрещено делать, все приметы

Праздник 10 марта имеет свои приметы, традиции и строгие табу
Какой сегодня праздник. 10 марта 2020 года украинцы по православной традиции почитают память священнослужителя Тарасия. Он известен, как архиепископ Константинопольский и прославился многими добрыми делами. Тарасий выступал как защитник слабых. По его инициативе было сооружено много приютов и больниц. Что можно, а что нельзя делать, главные приметы 10 марта, именинники этого дня - в материале Styler.
10 марта именины кроме Тараса празднуют также Александр, Антон, Евгений, Николай, Федор.
Сегодня нужно дать милостыню нуждающимся. Чем больше дадите - тем больше вернется.
Сегодня стоит начать лечить серьезную болезнь - результат может быть благоприятным.
В этот день на кухонный стол нужно ставить деньги. Поверье гласит, что так можно привлечь в дом значительный поток денег.
В этот день нельзя ложиться спать в дневное время. Считалось, что в человека может вселиться болезнь.
Сегодня мужчинам нельзя работать, а также что-либо планировать. В старину считали, что любые планы, задуманные в этот день, будут разрушены.
Ни в коем случае нельзя заглядывать с улицы через окно в дом.
Ранее мы писали, какие вещи нельзя хранить в кошельке, чтобы не потерять деньги.