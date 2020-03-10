Свято 10 березня: що суворо заборонено робити, всі прикмети

Яке свято 10 березня (колаж: РБК-Україна)

Свято 10 березня має свої прикмети, традиції і суворі табу

Яке сьогодні свято. 10 березня 2020 року українці за православною традицією вшановують пам'ять священнослужителя Тарасія. Він відомий, як архієпископ Константинопольський і прославився багатьма добрими справами. Тарасій виступав як захисник слабких. З його ініціативи було споруджено багато притулків і лікарень. Що можна, а що не можна робити, головні прикмети 10 березня, іменинники цього дня - в матеріалі Styler.

Хто іменинники 10 березня

10 березня іменини крім Тараса святкують також Олександр, Антон, Євген, Микола, Федір.

Що потрібно зробити 10 березня

Сьогодні потрібно дати милостиню нужденним. Чим більше дасте - тим більше повернеться.

Сьогодні варто почати лікувати серйозну хворобу - результат може бути сприятливим.

В цей день на кухонний стіл треба ставити гроші. Повір'я говорить, що так можна привернути в дім значний потік грошей.

Що заборонено робити у цей день

В цей день не можна лягати спати в денний час. Вважалося, що в людиниу може вселитися хвороба.

Сьогодні чоловікам не можна працювати, а також що-небудь планувати. В давнину вважали, що будь-які плани, задумані в цей день, будуть зруйновані.

Ні в якому разі не можна заглядати з вулиці через вікно в дім.

Всі прикмети 10 березня

Якщо місяць показав "круглі роги", найближчими днями варто чекати морозів.

Сніг на Тарасія - весь тиждень буде холодно й мокро.

Каркають ворони - літо буде непогожим і дощовим.

Якщо висадити капусту та помідори - урожай буде хорошим.

Раніше ми писали, які речі не можна зберігати в гаманці, щоб не втратити гроші.