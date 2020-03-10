Свято 10 березня: що суворо заборонено робити, всі прикмети

Свято 10 березня має свої прикмети, традиції і суворі табу
Яке сьогодні свято. 10 березня 2020 року українці за православною традицією вшановують пам'ять священнослужителя Тарасія. Він відомий, як архієпископ Константинопольський і прославився багатьма добрими справами. Тарасій виступав як захисник слабких. З його ініціативи було споруджено багато притулків і лікарень. Що можна, а що не можна робити, головні прикмети 10 березня, іменинники цього дня - в матеріалі Styler.
10 березня іменини крім Тараса святкують також Олександр, Антон, Євген, Микола, Федір.
Сьогодні потрібно дати милостиню нужденним. Чим більше дасте - тим більше повернеться.
Сьогодні варто почати лікувати серйозну хворобу - результат може бути сприятливим.
В цей день на кухонний стіл треба ставити гроші. Повір'я говорить, що так можна привернути в дім значний потік грошей.
В цей день не можна лягати спати в денний час. Вважалося, що в людиниу може вселитися хвороба.
Сьогодні чоловікам не можна працювати, а також що-небудь планувати. В давнину вважали, що будь-які плани, задумані в цей день, будуть зруйновані.
Ні в якому разі не можна заглядати з вулиці через вікно в дім.
Раніше ми писали, які речі не можна зберігати в гаманці, щоб не втратити гроші.