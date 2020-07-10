Праздник 10 июля: что сегодня запрещено делать, все приметы

Православные в этот день почитают память Самсона
Какой сегодня праздник. 10 июля 2020 года православная церковь вспоминает Самсона, который был сыном зажиточных и благочестивых римлян. Он получил очень хорошее образование и выучился на медика. Всю свою жизнь он помогал и лечил нуждающихся в этом и не брал за это деньги.
По преданию, Самсон обладал даром творить чудеса, он излечил императора Юстиниана, правившего в то время, от тяжелой болезни. В награду тот построил больницу и приют для бедных, где святой служил до конца своих дней.
Именины в этот день празднуют – Георгий (Юрий, Егор), Иван, Иоанна (Жанна), Мартин.
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