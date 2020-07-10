Праздник 10 июля: что сегодня запрещено делать, все приметы

Праздник 10 июля (коллаж РБК-Украина)

Православные в этот день почитают память Самсона

Какой сегодня праздник. 10 июля 2020 года православная церковь вспоминает Самсона, который был сыном зажиточных и благочестивых римлян. Он получил очень хорошее образование и выучился на медика. Всю свою жизнь он помогал и лечил нуждающихся в этом и не брал за это деньги.

По преданию, Самсон обладал даром творить чудеса, он излечил императора Юстиниана, правившего в то время, от тяжелой болезни. В награду тот построил больницу и приют для бедных, где святой служил до конца своих дней.

Именины в этот день празднуют – Георгий (Юрий, Егор), Иван, Иоанна (Жанна), Мартин.

Главные приметы этого дня

На листьях конского щавеля появились липкие капельки сока – через два дня пойдет дождь.

Курчавые облака 10 июля плывут с северной стороны - будет засуха.

Дождь на Самсона – дожди будут постоянно идти вплоть до самого бабьего лета.

Если облака плывут с запада - будет плохая погода.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя обманывать.

Подбирать на улице монеты;

Подолгу смотреться в зеркало;

Стирать вещи красного цвета.

Как мы ранее писали, на пляжах Киева нашли опасную инфекцию.