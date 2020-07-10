Свято 10 липня: що сьогодні заборонено робити, всі прикмети

Православні у цей день вшановують пам'ять Самсона
Яке сьогодні свято. 10 липня 2020 року православна церква згадує Самсона, який був сином заможних і благочестивих римлян. Він отримав дуже хорошу освіту і вивчився на медика. Все своє життя він допомагав і лікував людей, що цього потребують, і не брав за це гроші.
За переказами, Самсон володів даром творити дива, він вилікував імператора Юстиніана, який правив у той час, від важкої хвороби. В нагороду той побудував лікарню, притулок для бідних, де святий служив до кінця своїх днів.
Іменини в цей день святкують – Георгій (Юрій, Єгор, Іван, Івана (Жанна), Мартін.
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