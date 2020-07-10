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Свято 10 липня: що сьогодні заборонено робити, всі прикмети

П'ятниця 10 липня 2020 06:01
Свято 10 липня: що сьогодні заборонено робити, всі прикмети
Свято 10 липня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Православні у цей день вшановують пам'ять Самсона

Яке сьогодні свято. 10 липня 2020 року православна церква згадує Самсона, який був сином заможних і благочестивих римлян. Він отримав дуже хорошу освіту і вивчився на медика. Все своє життя він допомагав і лікував людей, що цього потребують, і не брав за це гроші.

За переказами, Самсон володів даром творити дива, він вилікував імператора Юстиніана, який правив у той час, від важкої хвороби. В нагороду той побудував лікарню, притулок для бідних, де святий служив до кінця своїх днів.

Іменини в цей день святкують – Георгій (Юрій, Єгор, Іван, Івана (Жанна), Мартін.

Головні прикмети цього дня

  • На листках кінського щавлю з'явилися липкі краплини соку – через два дні піде дощ.
  • Кучеряві хмари 10 липня пливуть з північної сторони - буде посуха.
  • на Самсона Дощ – дощі будуть постійно йти аж до самого бабиного літа.
  • Якщо хмари пливуть із заходу - буде погана погода.

Що не можна робити в цей день

  • В цей день не можна обманювати.
  • Підбирати на вулиці монети;
  • Подовгу дивитись в дзеркало;
  • Прати речі червоного кольору.

Як ми раніше писали, на пляжах Києва знайшли небезпечну інфекцію.

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