Праздник 10 августа: что можно делать, а что - под строгим запретом

10 августа 2022 года церковь чтит память апостолов от 70-ти - Никанора, Стефана, Филиппа, Тимона, Прохора, Пармена и Николая. В народе эта дата получила названия Прохоры-Пармены, Прохоров день.
Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины - в материале Styler далее.
Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Николай, Павел, Прохор, Юлиан.
Раньше в этот день особенно уважительно относились к кузнецам. Им дарили подарки и говорили слова благодарности.
В этот день нужно обязательно съесть грушу. Это способствует успокоению нервной системы и добавляет настроения.
Если вы не можете в чем-то определиться, то съешьте грушу на закате солнца, это поможет сделать правильный выбор. В частности, решение может прийти к вам во сне.
Чтобы у ребенка были хорошие способности к обучению, над его кроваткой нужно подвесить веточку из грушевого дерева.
С этого дня в деревнях начинали копать картошку. В лесу собирали грибы и ягоды. Считалось, что первый собранный стакан ягод надо кому-то отдать, чтобы было счастье.
Играть свадьбу. Считается, что человек, который заключит сегодня брак, долго не проживет.
Делать покупки. Все, что будет куплено 10 августа, долго не прослужит.
Меняться чем-либо. Иначе такая вещь испортится, или пропадет. По этой же причине не стоит брать и давать деньги в долг.
Отправляться в лес за грибами в плохом настроении, иначе вернетесь домой с пустой корзиной.
Конечно же не стоит ссориться, ругаться, сквернословить.
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