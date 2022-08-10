Праздник 10 августа: что можно делать, а что - под строгим запретом

Именины 10 августа празднуют:

Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Николай, Павел, Прохор, Юлиан.

Традиции, что надо сделать

Раньше в этот день особенно уважительно относились к кузнецам. Им дарили подарки и говорили слова благодарности.

В этот день нужно обязательно съесть грушу. Это способствует успокоению нервной системы и добавляет настроения.

Если вы не можете в чем-то определиться, то съешьте грушу на закате солнца, это поможет сделать правильный выбор. В частности, решение может прийти к вам во сне.

Чтобы у ребенка были хорошие способности к обучению, над его кроваткой нужно подвесить веточку из грушевого дерева.

С этого дня в деревнях начинали копать картошку. В лесу собирали грибы и ягоды. Считалось, что первый собранный стакан ягод надо кому-то отдать, чтобы было счастье.

Приметы на Прохорыа-Пармены

Утром туман по воде стелется - к хорошей погоде. Если же вверх поднимается, то будет дождь.

Дождь без ветра - к затяжной непогоде.

Много росы утром - день будет солнечным.

Облака высоко плывут - к сухой и ясной погоде.

Листья деревьев поворачиваются верхней стороной книзу - будет дождь.

Что запрещено в этот день

Играть свадьбу. Считается, что человек, который заключит сегодня брак, долго не проживет.

Делать покупки. Все, что будет куплено 10 августа, долго не прослужит.

Меняться чем-либо. Иначе такая вещь испортится, или пропадет. По этой же причине не стоит брать и давать деньги в долг.

Отправляться в лес за грибами в плохом настроении, иначе вернетесь домой с пустой корзиной.

Конечно же не стоит ссориться, ругаться, сквернословить.