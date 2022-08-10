Свято 10 серпня: що можна робити, а що - під суворою забороною

10 серпня 2022 року церква вшановує пам’ять апостолів від 70-ти - Никанора, Стефана, Філіпа, Тимона, Прохора, Пармена і Миколи. У народі ця дата отримала назви Прохори-Пармени, Прохорів день.
Що можна робити, а що ні, чим день особливий і у кого іменини - в матеріалі Styler далі.
Анастасія, Антоніна, Василь, Олена, Юхим, Іван, Ірина, Мойсей, Микола, Павло, Прохор, Юліан.
Раніше в цей день особливо шанобливо ставилися до ковалів. Їм дарували подарунки і говорили слова подяки.
У цей день потрібно обов'язково з'їсти грушу. Це сприяє заспокоєнню нервової системи та додає настрою.
Якщо ви не можете в чомусь визначитися, то з'їжте грушу на заході сонця, це допоможе зробити правильний вибір. Зокрема, рішення може прийти до вас уві сні.
Щоб у дитини були гарні здібності до навчання, над його ліжечком потрібно підвісити гілочку з грушевого дерева.
З цього дня в селах починали копати картоплю. У лісі збирали гриби і ягоди. Вважалося, що перший зібраний стакан ягід треба комусь віддати, щоб було щастя.
Грати весілля. Вважається, що людина, яка укладе сьогодні шлюб, довго не проживе.
Робити покупки - все, що буде куплено 10 серпня, довго не прослужить.
Мінятися чим-небудь. Інакше така річ зіпсується, або пропаде. З цієї ж причини не варто брати і давати гроші в борг.
Вирушати в ліс по гриби у поганому настрої, інакше повернетеся додому з порожнім кошиком.
Звісно ж не варто сваритися, лаятися, лихословити.
Раніше ми писали, коли відзначатимемо Три Спаси, що треба встигнути зробити до свят.
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