Праздник 10 августа: что категорически запрещено делать, главные приметы дня

Праздник 10 августа (коллаж РБК-Украина)

10 августа почитается память двух святых

Какой сегодня праздник. 10 августа 2020 года православные христиане традиционно отмечают день Пармена и Прохора. Кроме того, в этот день отмечаются Международный день биодизеля, посвященный экологически чистому топливу, в Эквадоре празднуют День независимости. Какие традиции дня у славянских народов и что запрещено делать в этот день – читайте ниже.

В этот день наши предки, отправляясь в храм, молились святым апостолам, прося защиты. Также в Прохоров день славили кузнецов, желая им здоровья и сил.

Празднуется 10 августа именно день Пармена и Прохора потому, что они были одними из тех, кто помогал 12 апостолам в их нелегком деле и пути. Святые положили жизнь на распространение веры и во всем помогали апостолам.

Приметы на 10 августа

Согласно погодным приметам, если на Прохора в утренние часы туман по воде стелется, значит, быть погожему денечку, если же туман вверх устремляется, ждать осадков. Дождь без ветра был знамением к ненастью, а высокие облака - предвестником сухой и ясной погоды.

Считалось, что торговые дела 10 августа будут идти из рук вон плохо. Поэтому в день Пармена и Прохора обычно не устраивали никаких ярмарок, не отправлялись на рынок. Говорили, что все, что в этот день удастся выручить, по приметам, либо сломается, либо потеряется.

Что можно и нельзя делать 10 августа

Наши предки верили, что на Прохора обязательно нужно съесть грушу. Это к удаче и радости.

В этот день категорически запрещается заниматься торговлей. Верили, что на Прохора можно здорово проторговаться и затем не сосчитать убытков. Также нельзя на этот день намечать свадеб - счастья в молодой семье, созданной в этот день, не будет.

Напомним, что в августе 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 11 выходных дней.