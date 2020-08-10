Свято 10 серпня: що категорично заборонено робити, головні прикмети дня

Свято 10 серпня (колаж РБК-Україна)

10 серпня вшановується пам'ять двох святих

Яке сьогодні свято. 10 серпня 2020 року православні християни традиційно відзначають день Пармена та Прохора. Крім того, в цей день відзначаються Міжнародний день біодизеля, присвячений екологічно чистому пальному, в Еквадорі святкують День незалежності. Які традиції дня у слов'янських народів і що заборонено робити в цей день - читайте нижче.

У цей день наші пращури, вирушаючи в храм, молилися святим апостолам, просячи захисту. Також в Прохорів день славили ковалів, бажаючи їм здоров'я і сил.

Святкується 10 серпня саме день Пармена та Прохора тому, що вони були одними з тих, хто допомагав 12 апостолам в їх нелегкій справі та шляху. Святі поклали життя на поширення віри й в усьому допомагали апостолам.

Прикмети на 10 серпня

Згідно з погодними прикметами, якщо на Прохора в ранкові години туман по воді стелиться, значить, бути гарній погоді, якщо ж туман вгору спрямовується, чекати опадів. Дощ без вітру був знаменням до негоди, а високі хмари - передвісником сухої і ясної погоди.

Вважалося, що торговельні відносини 10 серпня будуть йти з рук геть погано. Тому в день Пармена та Прохора зазвичай не влаштовували ніяких ярмарків, не рушали на ринок. Говорили, що все, що в цей день вдасться виручити, за прикметами, або зламається, або загубиться.

Що можна і не можна робити 10 серпня

Наші предки вірили, що на Прохора обов'язково потрібно з'їсти грушу. Це до удачі і радості.

У цей день категорично забороняється займатися торгівлею. Вірили, що на Прохора можна здорово розоритися і потім не злічити збитків. Також не можна на цей день намічати весіль - щастя в молодій сім'ї, створеній в цей день, не буде.

Нагадаємо, що в серпні 2020 року для працівників із п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робітників і 11 вихідних днів.