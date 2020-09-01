Праздник 1 сентября: что строго запрещено делать, важные приметы

1 сентября в народе чтят память Андрея Стратилата и Феклы Свекольницы. Этот день раньше посвящали работе, следили за природой, чтобы узнать, какая будет осень, а "королевой" сегодняшнего дня была свекла.

Из нашего материала вы узнаете про сегодняшние приметы, запреты и важные традиции.

Отметим, что православная церковь чтит 1 сентября память мученика Андрея Стратилата Таврийского, Тимофея, Агапия и мученицы Феклы.

Важные традиции 1 сентября

В этот день наши предки мысленно окидывали взором прожитый год, думали над ошибками, просили прощения у тех, кого обидели и строили планы на следующий год. Ведь раньше 1 сентября праздновали новый год, до того, как его перенесли в 1699 году на 1 января.

1 сентября ранее называли также Стратилат Тепляк, ведь обычно в этот день стоит теплая погода. К этому дню обычно поспевала свекла, который собирали селяне.



В народе говорили: "Свекольница - девкам невольница. Несложное это дело - овощи за ботву таскать, но приходится своему огороду кланяться".

Когда-то в этот день мальчиков, которым было уже 4 года, сажали впервые на коня.

Что строго запрещено делать 1 сентября

Говорят, что сегодня нельзя смотреть в огонь. Ведь из-за этого можно лишиться зрения или увидеть человека, умершего насильственной смертью (к примеру, утопленника).

Нельзя также обсуждать чужие проблемы и делиться своими, так как это может обернуться проблемами с деньгами.

Не стоит откладывать на потом решение важных дел.

Тем, кто собирается в путешествие, не рекомендуется чинить обувь и одежду. В противном случае поездка или сорвётся, или окажется неудачной.

Нельзя сегодня никому завидовать.

Приметы первого дня осени

По 1 сентябрю судили о погоде на осень - какая погода сегодня, такой будет и вся осень.

Ветер, что дует в этот день с юга, обещает хороший урожай овса.

Туман с утра - зима снежной будет.

Если с орешника листья начали опадать, то самое время свеклу выкапывать.

Если 1 сентября зуб разболелся, то к десне нужно приложить небольшой кусочек свежей свеклы и тогда все пройдет.

Считается, что сон с 31 августа на 1 сентября был вещим. При этом он несет благополучие и радость. О том, что вам приснилось в этот период, рассказывать никому нельзя.

Ранее мы писали, какие вещи нужно хранить в кошельке, чтобы деньги там были всегда.