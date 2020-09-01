Свято 1 вересня: що суворо заборонено робити, важливі прикмети

1 вересня у народі вшановують пам'ять Андрія Стратилата і Теклі Бурячниці. Цей день раніше присвячували роботі, стежили за природою, щоб дізнатися, якою буде осінь, а "королем" сьогоднішнього дня був буряк.

З нашого матеріалу ви дізнаєтеся про сьогоднішні прикмети, заборони та важливі традиції.

Зазначимо, що православна церква вшановує 1 вересня пам'ять мученика Андрія Стратилата Таврійського, Тимофія, Агапія і мучениці Теклі.

Важливі традиції 1 вересня

У цей день наші пращури уявно окидали поглядом прожитий рік, думали над помилками, просили вибачення у тих, кого образили, і будували плани на наступний рік. Адже раніше 1 вересня святкували новий рік, до того, як його перенесли 1699 року на 1 січня.

1 вересня раніше називали також Стратилат Тепляк, адже зазвичай у цей день стоїть тепла погода. До цього дня зазвичай достигав буряк, який збирали селяни.



Колись в цей день хлопчиків, яким було вже 4 роки, вперше саджали на коня.

Що суворо заборонено робити 1 вересня

Кажуть, що сьогодні не можна дивитися у вогонь. Адже через це можна втратити зір або побачити людину, яка померла насильницькою смертю (наприклад, утопленика).

Не можна також обговорювати чужі проблеми і ділитися своїми, бо це може обернутися проблемами з грошима.

Не варто відкладати на потім вирішення важливих справ.

Тим, хто збирається в подорож, не рекомендується лагодити взуття та одяг. В іншому випадку поїздка або зірветься, або виявиться невдалою.

Не можна сьогодні нікому заздрити.

Прикмети першого дня осені

За 1 вересня судили про погоду на осінь - яка погода сьогодні, такою буде і вся осінь.

Вітер, що дме в цей день з півдня, обіцяє добрий урожай вівса.

Туман зранку - зима буде сніжною.

Якщо з ліщини почало опадати листя, то саме час буряки копати.

Якщо 1 вересня зуб розболівся, то до ясен потрібно докласти невеликий шматочок свіжого буряка і тоді все мине.

Вважається, що сон з 31 серпня на 1 вересня був віщим. При цьому він несе добробут і радість. Про те, що вам приснилося в цей період, розповідати нікому не можна.

Раніше ми писали, які речі потрібно зберігати в гаманці, щоб гроші там були завжди.