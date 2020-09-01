Свято 1 вересня: що суворо заборонено робити, важливі прикмети

Яке сьогодні свято, прикмети дня, що потрібно зробити, а які дії можуть накликати біду - читайте в матеріалі Styler
1 вересня у народі вшановують пам'ять Андрія Стратилата і Теклі Бурячниці. Цей день раніше присвячували роботі, стежили за природою, щоб дізнатися, якою буде осінь, а "королем" сьогоднішнього дня був буряк.
З нашого матеріалу ви дізнаєтеся про сьогоднішні прикмети, заборони та важливі традиції.
Зазначимо, що православна церква вшановує 1 вересня пам'ять мученика Андрія Стратилата Таврійського, Тимофія, Агапія і мучениці Теклі.
У цей день наші пращури уявно окидали поглядом прожитий рік, думали над помилками, просили вибачення у тих, кого образили, і будували плани на наступний рік. Адже раніше 1 вересня святкували новий рік, до того, як його перенесли 1699 року на 1 січня.
1 вересня раніше називали також Стратилат Тепляк, адже зазвичай у цей день стоїть тепла погода. До цього дня зазвичай достигав буряк, який збирали селяни.
Колись в цей день хлопчиків, яким було вже 4 роки, вперше саджали на коня.
Кажуть, що сьогодні не можна дивитися у вогонь. Адже через це можна втратити зір або побачити людину, яка померла насильницькою смертю (наприклад, утопленика).
Не можна також обговорювати чужі проблеми і ділитися своїми, бо це може обернутися проблемами з грошима.
Не варто відкладати на потім вирішення важливих справ.
Тим, хто збирається в подорож, не рекомендується лагодити взуття та одяг. В іншому випадку поїздка або зірветься, або виявиться невдалою.
Не можна сьогодні нікому заздрити.
Вважається, що сон з 31 серпня на 1 вересня був віщим. При цьому він несе добробут і радість. Про те, що вам приснилося в цей період, розповідати нікому не можна.
Раніше ми писали, які речі потрібно зберігати в гаманці, щоб гроші там були завжди.