Праздник 1 сентября: что строго запрещено делать, важные приметы

Какой сегодня праздник, приметы дня, что нужно сделать, а какие действия могут накликать беду - читайте в материале Styler
1 сентября в народе чтят память Андрея Стратилата и Феклы Свекольницы. Этот день раньше посвящали работе, следили за природой, чтобы узнать, какая будет осень, а "королевой" сегодняшнего дня была свекла.
Из нашего материала вы узнаете про сегодняшние приметы, запреты и важные традиции.
Отметим, что православная церковь чтит 1 сентября память мученика Андрея Стратилата Таврийского, Тимофея, Агапия и мученицы Феклы.
В этот день наши предки мысленно окидывали взором прожитый год, думали над ошибками, просили прощения у тех, кого обидели и строили планы на следующий год. Ведь раньше 1 сентября праздновали новый год, до того, как его перенесли в 1699 году на 1 января.
1 сентября ранее называли также Стратилат Тепляк, ведь обычно в этот день стоит теплая погода. К этому дню обычно поспевала свекла, который собирали селяне.
В народе говорили: "Свекольница - девкам невольница. Несложное это дело - овощи за ботву таскать, но приходится своему огороду кланяться".
Когда-то в этот день мальчиков, которым было уже 4 года, сажали впервые на коня.
Говорят, что сегодня нельзя смотреть в огонь. Ведь из-за этого можно лишиться зрения или увидеть человека, умершего насильственной смертью (к примеру, утопленника).
Нельзя также обсуждать чужие проблемы и делиться своими, так как это может обернуться проблемами с деньгами.
Не стоит откладывать на потом решение важных дел.
Тем, кто собирается в путешествие, не рекомендуется чинить обувь и одежду. В противном случае поездка или сорвётся, или окажется неудачной.
Нельзя сегодня никому завидовать.
Считается, что сон с 31 августа на 1 сентября был вещим. При этом он несет благополучие и радость. О том, что вам приснилось в этот период, рассказывать никому нельзя.
Ранее мы писали, какие вещи нужно хранить в кошельке, чтобы деньги там были всегда.