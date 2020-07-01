Праздник 1 июля: все приметы дня, что нельзя делать

В этот день наши предки отмечали День Ярила
Какой сегодня праздник. 1 июля 2020 года в народе отмечается День Ярила. Раньше люди верили, что именно сегодня наступает лучшее время начинать сенокос и собирать лекарственные травы.
Также наши предки верили, что на Ярилу можно увидеть множество сверхъестественных явлений – дырки в земле, которые ведут на противоположную часть света, или своих пропавших родственников. Это становилось возможным из-за того, что солнце замедляло свой ход и открывался потусторонний мир. Главная примета дня: если умыться сенокосной росой в Ярилин день, можно стать краше и здоровее, а золотая вечерняя заря обещает хорошую погоду.
Именинники – Леонтий, Роман.
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Автор: Людмила Жукова