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Праздник 1 июля: все приметы дня, что нельзя делать

STYLERЖизнь    01.07.2020 - 06:01
Праздник 1 июля: все приметы дня, что нельзя делать
Праздник 1 июля (коллаж РБК-Украина)

В этот день наши предки отмечали День Ярила

Какой сегодня праздник. 1 июля 2020 года в народе отмечается День Ярила. Раньше люди верили, что именно сегодня наступает лучшее время начинать сенокос и собирать лекарственные травы.

Также наши предки верили, что на Ярилу можно увидеть множество сверхъестественных явлений – дырки в земле, которые ведут на противоположную часть света, или своих пропавших родственников. Это становилось возможным из-за того, что солнце замедляло свой ход и открывался потусторонний мир. Главная примета дня: если умыться сенокосной росой в Ярилин день, можно стать краше и здоровее, а золотая вечерняя заря обещает хорошую погоду.

Именинники – Леонтий, Роман.

Главные приметы этого дня:

  • Туман утром на Ярилу стелется – непогоды не будет.
  • С утра нет росы – днем стоит ждать дождя.
  • Если кувшинки едва видно над водой – вечером будет дождь

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя тратить много денег. В этот день трезво оцените свои запасы и не растрачивайте их впустую.
  • Жаловаться. 1 июля постарайся провести максимально оптимистично и радостно, без нытья и жалоб на жизнь.
  • Хвастаться. В этот день не стоит выпячивать свои достижения и заслуги, даже если они действительно стоят того, чтобы рассказать близким.

Как мы ранее писали, в Луцке рухнул 200-летний ясень, под которым сочиняла стихи Леся Украинка.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Праздники
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