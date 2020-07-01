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Свято 1 липня: всі прикмети дня, що не можна робити

STYLERЖиття    01.07.2020 - 06:01
Свято 1 липня: всі прикмети дня, що не можна робити
Свято 1 липня (колаж РБК-Україна)

У цей день наші предки відзначали День Ярила

Яке сьогодні свято. 1 липня 2020 року у народі відзначається День Ярила. Раніше люди вірили, що саме сьогодні настає найкращий час починати косовицю і збирати лікарські трави.

Також наші предки вірили, що на Ярила можна побачити безліч надприродних явищ – дірки в землі, які ведуть на протилежну частину світла, або своїх зниклих родичів. Це ставало можливим через те, що сонце уповільнювало свій хід і відкривався потойбічний світ. Головна прикмета дня: якщо вмитися сінокісною росою у Ярилин день, можна стати кращим і здоровішим, а золота вечірня зоря обіцяє хорошу погоду.

Іменинники – Леонтій, Роман.

Головні прикмети цього дня:

  • Туман вранці на Ярилові стелиться – негоди не буде.
  • З ранку немає роси – вдень слід чекати дощу.
  • Якщо латаття ледь видно над водою – ввечері буде дощ

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна витрачати багато грошей. В цей день тверезо оцініть свої запаси і не розтрачайте їх даремно.
  • Скаржитися. 1 липня постарайся провести максимально оптимістично і радісно, без ниття і скарг на життя.
  • Хвалитися. У цей день не варто демонструвати свої досягнення і заслуги, навіть якщо вони дійсно варті того, щоб розповісти близьким.

Як ми раніше писали, у Луцьку звалився 200-річний ясен, під яким складала вірші Леся Українка.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Праздники
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