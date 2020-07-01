Свято 1 липня: всі прикмети дня, що не можна робити

У цей день наші предки відзначали День Ярила
Яке сьогодні свято. 1 липня 2020 року у народі відзначається День Ярила. Раніше люди вірили, що саме сьогодні настає найкращий час починати косовицю і збирати лікарські трави.
Також наші предки вірили, що на Ярила можна побачити безліч надприродних явищ – дірки в землі, які ведуть на протилежну частину світла, або своїх зниклих родичів. Це ставало можливим через те, що сонце уповільнювало свій хід і відкривався потойбічний світ. Головна прикмета дня: якщо вмитися сінокісною росою у Ярилин день, можна стати кращим і здоровішим, а золота вечірня зоря обіцяє хорошу погоду.
Іменинники – Леонтій, Роман.
Як ми раніше писали, у Луцьку звалився 200-річний ясен, під яким складала вірші Леся Українка.
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Автор: Людмила Жукова