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Праздник 1 февраля: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить

Автор: Styler

1 февраля православные верующие чтут память преподобного Макария, его в народе называют Макар-весноуказчик.

Все традиции, приметы и запреты этого дня - читайте ниже в материале Styler.

Макарий был настоятелем монастыря и являлся для всех примеров доброты и смирения.

Он родился в Египте около 301 года. После смерти жены начал изучать Священное Писание. Позже после того, как не стало его родителей Макарий отрешился от мирской жизни.

Макарий вырыл пещеру под своей кельей, в которой скрывался. Его мощи находятся в городе Амальфи, в Италии.

В народе 1 февраля было принято ходить друг к другу в гости и делиться интересными историями за чаем. Также особое внимание уделяли печи. Было необходимо затопить печь так, чтобы сразу загорелись все поленья.

Люди считали, что по этому дню можно судить о том, какими будут весна и конец зимы.

Главные приметы дня

  • Если 1 февраля будет морозный день, значит лето будет жарким;
  • Если на дворе тепло - что первая половина лета будет дождливой;
  • Если на небе нет облаков, значит будет ранняя и теплая весна;
  • Если на Макария метель, то весь февраль будет снежным;
  • Ясная ночь 1 февраля к долгой зиме и поздней весне.

Что нельзя делать в этот день

  • Не нужно обрезать волосы иначе с ними уйдет и удача;
  • Не надо сегодня надевать темные вещи - можете обрести неприятности;
  • Нежелательно подписывать договора и контракты, поскольку выполнить их не удастся.

Считается, что сны в ночь на 1 февраля могут быть вещими, причем их осуществления не придется ждать долго. Они могут исполниться уже на следующий день. Такие сны обычно предвещают какие-либо благополучные события.

День ангела отмечают: Федор, Макар, Савва, Антон, Арсений, Ефросинья, Григорий, Марк, Феодосия, Влас, Яна.

Ранее мы писали, какие праздники будут отмечаться украинцами в феврале 2022, сколько постных и поминальных дней нас ждет.

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