Свято 1 лютого: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати

Макарій був настоятелем монастиря і був для всіх прикладів доброти і смирення.

Він народився в Єгипті близько 301 року. Після смерті дружини почав вивчати Святе Письмо. Пізніше після того, як не стало його батьків Макарій відмовився від мирського життя.

Макарій вирив печеру під своєю келією, в якій переховувався. Його мощі знаходяться в місті Амальфі, в Італії.

У народі 1 лютого було заведено ходити один до одного в гості і ділитися цікавими історіями за чаєм. Також особливу увагу приділяли печі. Було необхідно затопити піч так, щоб відразу загорілися всі поліна.

Люди вважали, що з цього дня можна судити про те, якими будуть весна і кінець зими.

Головні прикмети дня

Якщо 1 лютого буде морозний день, значить літо буде спекотним;

Якщо на дворі тепло - що перша половина літа буде дощовою;

Якщо на небі немає хмар, значить буде рання і тепла весна;

Якщо на Макарія заметіль, то весь лютий буде сніжним;

Ясна ніч 1 лютого до довгої зими та пізньої весни.

Що не можна робити в цей день

Не потрібно обрізати волосся інакше з ним піде і удача;

Не треба сьогодні надягати темні речі - можете знайти неприємності;

Небажано підписувати договори й контракти, оскільки виконати їх не вдасться.

Вважається, що сни в ніч на 1 лютого можуть бути віщими, причому їх здійснення не доведеться чекати довго. Вони можуть виповнитися вже на наступний день. Такі сни зазвичай віщують будь-які благополучні події.

День ангела відзначають: Федір, Макар, Сава, Антон, Арсеній, Єфросинія, Григорій, Марк, Феодосія, Влас, Яна.