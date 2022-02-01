Праздник 1 февраля: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
1 февраля православные верующие чтут память преподобного Макария, его в народе называют Макар-весноуказчик.
Все традиции, приметы и запреты этого дня - читайте ниже в материале Styler.
Макарий был настоятелем монастыря и являлся для всех примеров доброты и смирения.
Он родился в Египте около 301 года. После смерти жены начал изучать Священное Писание. Позже после того, как не стало его родителей Макарий отрешился от мирской жизни.
Макарий вырыл пещеру под своей кельей, в которой скрывался. Его мощи находятся в городе Амальфи, в Италии.
В народе 1 февраля было принято ходить друг к другу в гости и делиться интересными историями за чаем. Также особое внимание уделяли печи. Было необходимо затопить печь так, чтобы сразу загорелись все поленья.
Люди считали, что по этому дню можно судить о том, какими будут весна и конец зимы.
Главные приметы дня
- Если 1 февраля будет морозный день, значит лето будет жарким;
- Если на дворе тепло - что первая половина лета будет дождливой;
- Если на небе нет облаков, значит будет ранняя и теплая весна;
- Если на Макария метель, то весь февраль будет снежным;
- Ясная ночь 1 февраля к долгой зиме и поздней весне.
Что нельзя делать в этот день
- Не нужно обрезать волосы иначе с ними уйдет и удача;
- Не надо сегодня надевать темные вещи - можете обрести неприятности;
- Нежелательно подписывать договора и контракты, поскольку выполнить их не удастся.
Считается, что сны в ночь на 1 февраля могут быть вещими, причем их осуществления не придется ждать долго. Они могут исполниться уже на следующий день. Такие сны обычно предвещают какие-либо благополучные события.
День ангела отмечают: Федор, Макар, Савва, Антон, Арсений, Ефросинья, Григорий, Марк, Феодосия, Влас, Яна.
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