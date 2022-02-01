Свято 1 лютого: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати
1 лютого православні віруючі шанують пам'ять преподобного Макарія, його в народі називають Макар-веснопоказник.
Всі традиції, прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в матеріалі Styler.
Макарій був настоятелем монастиря і був для всіх прикладів доброти і смирення.
Він народився в Єгипті близько 301 року. Після смерті дружини почав вивчати Святе Письмо. Пізніше після того, як не стало його батьків Макарій відмовився від мирського життя.
Макарій вирив печеру під своєю келією, в якій переховувався. Його мощі знаходяться в місті Амальфі, в Італії.
У народі 1 лютого було заведено ходити один до одного в гості і ділитися цікавими історіями за чаєм. Також особливу увагу приділяли печі. Було необхідно затопити піч так, щоб відразу загорілися всі поліна.
Люди вважали, що з цього дня можна судити про те, якими будуть весна і кінець зими.
Головні прикмети дня
- Якщо 1 лютого буде морозний день, значить літо буде спекотним;
- Якщо на дворі тепло - що перша половина літа буде дощовою;
- Якщо на небі немає хмар, значить буде рання і тепла весна;
- Якщо на Макарія заметіль, то весь лютий буде сніжним;
- Ясна ніч 1 лютого до довгої зими та пізньої весни.
Що не можна робити в цей день
- Не потрібно обрізати волосся інакше з ним піде і удача;
- Не треба сьогодні надягати темні речі - можете знайти неприємності;
- Небажано підписувати договори й контракти, оскільки виконати їх не вдасться.
Вважається, що сни в ніч на 1 лютого можуть бути віщими, причому їх здійснення не доведеться чекати довго. Вони можуть виповнитися вже на наступний день. Такі сни зазвичай віщують будь-які благополучні події.
День ангела відзначають: Федір, Макар, Сава, Антон, Арсеній, Єфросинія, Григорій, Марк, Феодосія, Влас, Яна.
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